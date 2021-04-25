Ночь в отеле: Асмус пустилась во все тяжкие после развода

Личная жизнь Кристины Асмус похожа на сценарий российского многосерийного фильма. Ежедневно ей приписывают новые романы, а артистка лично подогревает интерес публики в социальных сетях.

Накануне стало известно, что звезда скандальной кинокартины "Текст" посетила открытие Московского международного кинофестиваля. Кристина Асмус прошлась по ковровой дорожке, а после мероприятия отправилась ночевать в отель.

Еще на церемонии актриса рассказывала о тяжелом рабочем графике и постоянном недосыпе. Несмотря на подобные комментарии, девушка продолжила вечеринку в одной из столичных гостиниц. Если верить словам телезвезды, в номере она оказалась в гордом одиночестве, так как не смогла доехать до загородного дома к дочери.

Похоже, что из-за сильной усталости Кристина Асмус решила снять комнату в отеле и наконец-то выспаться. Однако многочисленная аудитория негодует, почему актриса не стала отдыхать дома.

"Сегодня ночую в отеле. Ничего не случилось, не смогла я после ММКФ поехать домой. Выпила я мятный чай, сейчас в ванну и спать", – призналась артистка.

Подробное объяснение происходящего не удовлетворило поклонников Кристины. Комментаторы буквально закидали кумира вопросами и посетовали, что она просто "сбежала к очередному мужику, чтобы не маячить перед дочкой".

К слову, сплетни о разгульной жизни Асмус ходят уже очень давно. Всему виной стала вечеринка, посвященная 33-летию актрисы. Именно там девушка зажигала в откровенном наряде и весело проводила время с коллегами бывшего мужа.