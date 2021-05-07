Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
7 мая
Лента новостей
12:45
Карбалевич о покушении на Лукашенко: Безграничное насилие
12:13
Эксперт Муратов рассказал о назревающей борьбе за власть между Зеленским и Порошенко
11:45
"Интимные подробности": Вскрылись отношения Фриске с популярным ведущим
11:27
55-летняя Салтыкова заговорила о рождении ребенка
10:55
Блуд и похоть: россияне возмущены поступком сына Валерии в церкви
10:38
Больше не Алина: Кабаева официально сменила имя после развода
10:30
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации
09:51
Грозит ли рублю обвал? Ответ экономиста
06:09
Чуть не утопилась: пьяную Кардашьян еле вытащили из океана
03:59
Худышка превратилась в шар: Роковая авария поменяла певицу МакSим
02:01
Язвы не затянулись: Народ молится за страдающую от пролежней бывшую жену Аршавина
00:02
Открытый перелом: певица Слава взвыла от боли
21:55
"Есть чувства и отношения": Актер Ткаченко объяснил поцелуи с мужчиной
18:16
"Можно вставить?": Лазарев влез к Малиновскому после экстремальных забав
17:52
"Ее надо мыть, а не проветривать": Волочкова показала свою пожелтевшую лилию
17:50
Милая домашняя бабушка: фото Тарасовой без марафета шокировало народ
17:49
Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС
17:13
С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна
16:50
"Что случилось с Олей?": Вскрылись новые данные о внезапной госпитализации Бузовой
16:15
Под Москвой нашли мертвого ребенка
16:06
"Ай, какое пузико!": Харламов показал обнаженное тело
16:05
В Симферополе девушка набросилась на машину
15:46
Страшная авария с подростками на мотоцикле попала на видео
15:17
"Все так": директор Моргенштерна ответил на вопрос об уходе артиста в армию
15:17
Путин заявил о готовности к регистрации вакцины "Спутник Лайт"
15:03
"Я конченая тварь": Затравленная Бузова плюнула в россиян после операции
15:02
Мужчину едва не убило на кладбище в Москве
14:55
Под Петербургом нашли расчлененное тело
14:46
Друг Прилучного рассказал о его состоянии после перенесенного приступа
14:39
Под Москвой задержали выбросившего соседку из окна мужчину
13:46
"Зубы не приживутся": проклявшей друга Самбурской потребовалась помощь врачей
13:40
В Петербурге бабушка напала на обидчика внука
12:56
Трамп раскритиковал соцсети за атаку на выборный процесс
12:45
"Голубизной попахивает!": Киркорова отхлестали за связь с победителем "Маски"
11:49
Решетова объявила причину расставания с Тимати
11:38
Тодоренко госпитализировали после новостей о скором прибавлении
11:04
"Операция уже проведена": Бузову тайно госпитализировали
10:42
Нет денег на курицу: многодетная Порошина рассказала о жестких финансовых проблемах
08:04
"Уже неделю не пью": Борисова поддержала опухшую Волочкову
06:08
Лысая? С Валерии сорвали парик
04:05
Сексуальные танцы полуголой Кабаевой попали на видео
02:03
Умер давно: всплыло шокирующее свидетельство о смерти мужа королевы Елизаветы II
23:57
"Я так выглядеть не хочу": Полина Гагарина взвыла из-за лишних килограммов
22:06
Что стало с борющемся с онкологией Янковским
17:58
Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой
17:53
Мошенники обокрали священника в Москве
17:38
Туристка сломала позвоночник по дороге в Сочи
17:23
Политик Цепкало разоблачил Лукашенко: миллионы долларов уходят в оффшоры
17:19
В Петербурге пожилой мужчина упал на нож и умер
17:01
Китайская тяжелая ракета готовится упасть на Землю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

С резиновыми фаллосами: Цымбалюк-Романовская плюнула в лицо обнаглевшему другу Джигарханяна
"Споткнулся на ней": друг обвинил Цымбалюк-Романовскую в трагедии Джигарханяна
Лысая? С Валерии сорвали парик
Политик Цепкало разоблачил Лукашенко: миллионы долларов уходят в оффшоры
Проклову обвинили в убийстве
Плевать на пандемию: Роспотребнадзор просят проверить законность приезда Вайкуле на гулянку Нарусовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации

Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации

Поющая ведущая Ольга Бузова перенесла тяжелую операцию. Сейчас она в больнице.
прочитано 962 раза

В своем "Инстаграм" Бузова вышла на связь поклонниками. Она отходит от наркоза после операции, которая далась ей непросто. Ведущая записала видеообращение к своим фанатам, которые сейчас просто разрывают ее директ сообщениями и вопросами о том, что случилось.

ПО ТЕМЕ

Бузову обвинили в провале шоу "Дом-2": ТНТ ставит не на ту лошадь

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На кадрах Ольга Бузова вся в слезах, она говорит невнятно. При этом некоторые отметили, что на разных видео Ольга уже три раза сменила наряд. В отделении интенсивной терапии артистка находится уже двое суток, пишет "КП". После операции она не может встать с койки. Судя по всему, хирургическое вмешательство было серьезным, и звезда тяжело отходит от наркоза. Что именно произошло с Бузовой, пока не ясно.

"То ли это наркоз, то ли что, я постоянно плачу и не могу встать с кровати. Очень сильная слабость, температура поднялась", – рассказала Ольга Бузова.

По словам ведущей, все самое страшное позади. Сейчас с ней круглосуточно находятся лучшие врачи ее состояние стабильное.

На кадрах видно, как медсестра вводит Ольге Бузовой в катетер в вене обезболивающее. По словам медика, лекарства хватит на пять часов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что рекламный директор поющей телеведущей Антон Богославский прокомментировал информацию о госпитализации артистки.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globalloopress.com
Автор: 7 мая 2021, 10:30 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость720606
Пожаловаться Ответить
гостья
НЕТ ,цель другая поиметь подписчиков ,привлечь внимание к себе,потому что давно уже многих поклонников не интересует,а здесь опять слезы,вызывает жалость ,а толком, никак выдумать не могут, какую болячку выдумать бузовой, писать нельзя ,что вина алкоголь и не только
А какую операцию делаю от алкоголя и не только?
гостья
Пожаловаться Ответить
Гость727184
Новую грудь сделала
НЕТ ,цель другая поиметь подписчиков ,привлечь внимание к себе,потому что давно уже многих поклонников не интересует,а здесь опять слезы,вызывает жалость ,а толком, никак выдумать не могут, какую болячку выдумать бузовой, писать нельзя ,что вина алкоголь и не только
Гость725840
Пожаловаться Ответить
“Во-первых, ее гениальный пиар-менеджер мог все это придумать. Потому что им в голову часто приходят идеи, которыми, как им кажется, они будоражат население. Поклонники Оли Бузовой готовы терпеть обман со стороны пиарщика Оли Бузовой до какого-то момента. Они будут воспринимать все это за чистую монету до какого-то момента. Но у всего есть предел. Оля и так скоро превратится в комическую старушку. Допускаю мысль, что они разводят публику. Потому что они это делали очень много раз”
А во вторых ,Всё произошло после <цензура> Фили,а там не только алкоголь ,но и более вредное ,опасное развлечение
Гость727184
Пожаловаться Ответить
Новую грудь сделала
Гость715223
Пожаловаться Ответить
А почему с ней «лучшие врачи»? А с остальными больными какие врачи?
Гость713266
Пожаловаться Ответить
Господи, кому она нужна? Лучшие врачи с ней. На фоне того, что в последнее время ушли многие талантливые и прекрасные люди, с этой столько писанины.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Лысая? С Валерии сорвали парик

Певицу разоблачили
Шоу-бизнес

Нет денег на курицу: многодетная Порошина рассказала о жестких финансовых проблемах

Актрисе не на что было прокормить семью
Шоу-бизнес

Решетова объявила причину расставания с Тимати

Модель раскрыла все карты
Шоу-бизнес

"Я конченая тварь": Затравленная Бузова плюнула в россиян после операции

Сестру звезды разнесли

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+