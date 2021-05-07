Тяжело отходит от наркоза: рыдающая Бузова записала видео из реанимации

Поющая ведущая Ольга Бузова перенесла тяжелую операцию. Сейчас она в больнице.

В своем "Инстаграм" Бузова вышла на связь поклонниками. Она отходит от наркоза после операции, которая далась ей непросто. Ведущая записала видеообращение к своим фанатам, которые сейчас просто разрывают ее директ сообщениями и вопросами о том, что случилось.

На кадрах Ольга Бузова вся в слезах, она говорит невнятно. При этом некоторые отметили, что на разных видео Ольга уже три раза сменила наряд. В отделении интенсивной терапии артистка находится уже двое суток, пишет "КП". После операции она не может встать с койки. Судя по всему, хирургическое вмешательство было серьезным, и звезда тяжело отходит от наркоза. Что именно произошло с Бузовой, пока не ясно.

"То ли это наркоз, то ли что, я постоянно плачу и не могу встать с кровати. Очень сильная слабость, температура поднялась", – рассказала Ольга Бузова.

По словам ведущей, все самое страшное позади. Сейчас с ней круглосуточно находятся лучшие врачи ее состояние стабильное.

На кадрах видно, как медсестра вводит Ольге Бузовой в катетер в вене обезболивающее. По словам медика, лекарства хватит на пять часов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что рекламный директор поющей телеведущей Антон Богославский прокомментировал информацию о госпитализации артистки.