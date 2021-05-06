Милая домашняя бабушка: фото Тарасовой без марафета шокировало народ

Олимпийские чемпионы и супруги Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин навестили с дочками тренера Татьяну Тарасову. Фото появилось в Сети.

Тарасову не узнали на фото. Поклонники привыкли видеть ее нарядной, с ярким макияжем и прической. На этот раз она показалась в неприглядном виде, в домашней остановке в своем загородном доме, без мейкапа и укладки, по-домашнему одета.

Поклонники признались, что не узнали бы Татьяну Анатольевну, если бы не было подписи к фотографии. Тотьмянина выложила снимок в своем "Инстаграм". Многие фолловеры фигуристки признали, что ей не стоило выкладывать такое фото на всеобщее обозрение. Хотя было бы странно видеть Тарасову при марафете в то время, как все остальные рядом с ней были бы одеты просто. Тем не менее, фото шокировало народ. Ее даже назвали бабушкой.

"Татьяна Анатольевна дала согласие выставить это фото в широкий доступ?"; "Татьяна Анатольевна тут такая милая, домашняя!"; "Такое теплое домашнее фото, без прикрас, ТА — член семьи: и мать, и бабушка!" -– написали фолловеры.

Напомним, фигурист Алексей Ягудин ушел тренироваться к Татьяне Тарасовой от Алексея Мишина. Тогда он уже носил статус чемпиона мира. Под руководством Тарасовой Ягудин выиграл еще три мировых первенства, среди которых Олимпиада 2002 года. Тарасова стала для фигуриста второй матерью. Фигурист всегда с теплотой говорит о ней и вспоминает все, что тренер для него сделала.