"Не очень счастливая в жизни": Жулин облил помоями свою бывшую

Все началось с того, что олимпийская чемпионка 1994 года Оксана Баюл, которая сейчас живет в США, в своем "Инстаграм" раскритиковала шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", а также наряд Алины Загитовой с Олимпиады-18. По ее мнению, название шоу было нагло своровано, как и наряд Алины.
Российские поклонники фигурного катания не стали молчать. Они обвинили Баюл в том, что та уехала в Америку и оттуда теперь поносит своих коллег, чт выглядит со стороны некрасиво. Фигуристы тоже ввязались в переписку, начался настоящий скандал.
Но тут Оксану Баюл понесло... И она перешла к оскорблениям в адрес других тренеров. Под горячую руку попала Татьяна Тарасова. Ее Баюл обвинила к любви к деньгам вместо родины.
Хотя ученики Тарасовой принесли Советскому Союзу и России свыше пятидесяти побед международных турниров, семь из которых — олимпийские. При этом сама Баюл только в 16 лет выиграла олимпийское золото и сразу уехала в США, после чего для родной Украины больше палец о палец не ударила.
В скандал ввязалась еще одна двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук, вторую свою медаль завоевавшая под руководством Татьяны Тарасовой. Она заявила, что тренер ужасный человек, и все это знают.
Александр Жулин, который когда-то встречался с Оксаной, назвал происходящее "помоями". По его словам, со стороны весь этот скандал выглядит ужасно и создает впечатление о том, что все эти люди "не очень счастливые в жизни".
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