До сих пор не освоился: Малахов прошелся по занявшему его место Борисову

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов с недавнего времени превратились из заядлых друзей в конкурентов. Ведущий с "России 1" оценил коллегу.

Четыре года назад российский телеведущий Андрей Малахов ушел с Первого канала, на котором трудился много лет Тогда в СМИ начался скандал из-за того, что журналист якобы не захотел мириться с позицией руководства. Его место в шоу "Пусть говорят" занял новостник Дмитрий Борисов, который и по сей день трудится в программе, а Малахов стал вести передачу на "России 1".

Поначалу зрителям не нравилась манера Дмитрия Борисова вести всеми любимую передачу. Общество ревностно отнеслось к смене ведущего. Спустя много лет Андрей Малахов оценил работу своего коллеги. Раньше ведущие хорошо дружили, а теперь стали конкурентами. Малахов дал понять, что Борисов до сих пор не освоился в качестве ведущего этой передачи, пишет портал 7Дней.ру. Поэтому ведущий с "России 1" не считает своего соперника весомой угрозой.

"Темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды. Потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях", – заявил Малахов.

Тем не менее, Андрей Малахов признал, что в последнее время Дмитрий Борисов стал вести себя более раскованно на посту ведущего ток-шоу. Все-таки раньше он вел новости, а это накладывает определенный строгий отпечаток на профессиональную деятельность. Малахов добавил, что Борисов стал лучше одеваться и свободнее вести себя в кадре.



