"Ни выпить, ни закусить": Елена Воробей в свадебном платье удивила россиян

Российская юмористка Елена Воробей любит удивлять публику. На этот раз она превзошла сама себя.

Елена Воробей дважды была замужем. С первым мужем, актером петербургского театра "Буфф" Андреем Кислюком она прожила в браке десять лет. Второй раз Елена состояла в гражданском браке с бизнесменом из санкт-Петербурга Игорем Константиновичем, от которого родила дочь.

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На днях юмористка опубликовала в своем "Инстаграм" фотографию, на котором предстала в платье, напоминающем свадебное. Фанаты Елены Воробей задались вопросом, не собралась ли она замуж снова.

Елена Воробей написала, что наряд ей понравился, хотя она чувствует себя в нем довольно непривычно. Просторные балахоны для нее гораздо привычнее.



"А если такое платье? Вроде бы не плохо, но в таком же не выпить, не закусить", – с юмором отметила Елена Воробей.

Подписчики юмористки заметили, что в таком наряде она выглядит очень женственно. Также они повалили хорошую физическую форму 53-летней Елена Воробей. "Только в ЗАГС!" – написали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали, что повзрослевшая дочь Елены Воробей решила съехать от своей звездной матери и начать самостоятельную жизнь. Юмористка рассказала, что на решившую уехать в другой город дочь никак не давила. Она сама захотела сменить город.