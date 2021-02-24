"Не хочу быть, как ты!": повзрослевшая дочь решила разъехаться с Еленой Воробей

Отцом дочери Воробей стал питерский Игорь Константинович. Он был женат, у него были свои дети. Разведясь с женой, на Елене он так и не женился, хотя помог ей купить квартиру в Москве. Умер от последствий падения с лестницы, получив перелом основания черепа. На его наследство Елена никогда не претендовала. И всю себя посвятила работе и дочери.
"У дочери грядет важная дата – 18 лет, – улыбается 53-летняя Воробей. – Она собирается в этом году поступать в медицинский вуз. Вероятнее всего это будет Санкт-Петербург. Меня это очень устраивает, потому что я не хочу ломать ребенку жизнь!"
Воробей божится, что на решившую уехать в другой город дочь никак не давила, на ее решение не влияла. "Это было ее решение, – уверяет Елена. – Однажды София сказала мне: "Ты знаешь, мама, во мне нет куража, беса внутри, желания экспериментировать, как у тебя. И я не хочу быть, как ты, на сцене".
При этом известность матери девушку не смущает. "Она очень скромная, никогда не хвастается родством, мы с ней как подруги, – заверила Елена. – И находим для общения массу других тем, помимо моей работы. Например, дочка рассказывает мне про медицину и молодежные тенденции в мире музыки и моды, про топовых блогеров и тиктокеров".
Конечно, обсуждают мама с дочкой и мужчин. "У Софии есть молодой человек, которого зовут Сережа", – призналась Воробей.
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