Возлюбленный Елены Воробей слег из-за страшного недуга перед свадьбой

Свадьба Елены Воробей оказалась под угрозой срыва. Артистка может отменить бракосочетание из-за насущных проблем.

Недавно Елена Воробей сообщила, что снова выходит замуж. Она долгое время скрывала своего нового избранника. Позже стало известно, что 53-летняя пародистка свяжет себя узами брака с Сергеем Евтуховичем.

Однако к свадьбе Воробей пока не готовится. На днях выяснилось страшное: возлюбленный артистки заразился коронавирусом, из-за чего оказался в больнице. Инфекция вызвала осложнения, но врачи смогли спасти жизнь мужчины. "Мы очень тревожились", – сказала Елена в шоу "Ты не поверишь!".

Воробей также беспокоится за своего отца, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем. В беседе с журналистами артистка сообщила, что врачи пристально следят за состоянием ее родителя.

Не исключено, что Елена, которая хочет собрать на свадьбе самых близких, перенесет дату бракосочетания. Предположительно, артистка отметит это событие летом этого года. Остается лишь надеяться, что здоровье близких пародистки улучшится, а эпидостановка в Москве нормализуется.

Напомним, летом прошлого года Елена Воробей переболела ковидом. Как и возлюбленный, артистка тяжело перенесла коронавирусную инфекцию.