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Возлюбленный Елены Воробей слег из-за страшного недуга перед свадьбой

Возлюбленный Елены Воробей слег из-за страшного недуга перед свадьбой

Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свадьба Елены Воробей оказалась под угрозой срыва. Артистка может отменить бракосочетание из-за насущных проблем.
прочитано 1056 раз

Недавно Елена Воробей сообщила, что снова выходит замуж. Она долгое время скрывала своего нового избранника. Позже стало известно, что 53-летняя пародистка свяжет себя узами брака с Сергеем Евтуховичем.

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Однако к свадьбе Воробей пока не готовится. На днях выяснилось страшное: возлюбленный артистки заразился коронавирусом, из-за чего оказался в больнице. Инфекция вызвала осложнения, но врачи смогли спасти жизнь мужчины. "Мы очень тревожились", – сказала Елена в шоу "Ты не поверишь!".

Воробей также беспокоится за своего отца, который был госпитализирован из-за проблем с сердцем. В беседе с журналистами артистка сообщила, что врачи пристально следят за состоянием ее родителя.

Не исключено, что Елена, которая хочет собрать на свадьбе самых близких, перенесет дату бракосочетания. Предположительно, артистка отметит это событие летом этого года. Остается лишь надеяться, что здоровье близких пародистки улучшится, а эпидостановка в Москве нормализуется.

Напомним, летом прошлого года Елена Воробей переболела ковидом. Как и возлюбленный, артистка тяжело перенесла коронавирусную инфекцию.

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Автор: 16 февраля 2021, 12:09 Источник: НТВ / "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость626312
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ЭПИДОСТАНОВКА в Москве нормализуется???!!!
Редакция Дни.ру, у вас есть хоть один мало- мальски грамотный редактор, я уже не говорю об авторах, они свои "опусы" не читают, и не проверяют на наличие ошибок?! Ну ведь нельзя же так, невозможно читать ваши статьи, они все без исключения с огромным количеством ошибок!!! Вы когда- нибудь учили русский язык?! И ведь не описки, а именно грубые ошибки! Проверяйте, пожалуйста, "литературные шедевры" ваших авторов, не позорьтесь сами, и не позорьте великий и могучий русский язык!!! И поучитесь литератуному языку! Нужно уметь грамотно излагать свои мысли!
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