Ради Манукяна гримерку Бузовой в "Дом-2" вымыли святой водой: Чтоб и духу бывшей не было

На днях стало известно, что место ведущей шоу "Дом-2" вместо Ольги Бузовой займет Давид Манукян.

Для многих стало полной неожиданностью, что четвертым лицом телестройки стал бывший молодой человек артистки, которая отдала проекту 17 лет жизни. Рэпер приступил к работе 26 мая, и первые выпусти с его участием выйдут в эфир в начале лета.

Давим Манукян составил "на бревне" компанию Ксении Бородиной, Ольге Орловой, Владу Кадони и Андрею Черкасову. Последний рассказал, что думает о приходе артиста на шоу. По словам телеведущего, первое, о чем он подумал, когда узнал новость: как на все это отреагирует Ольга Бузова.

Черкасов добавил, что нормально относится к Манукяну и сделает все, чтобы тот скорее адаптировался на площадке. При этом шоумен уверен, что "новенький" довольно быстро сориентируется, ведь у него уже есть за плечами определенный опыт.

Также ведущий шоу "Дом-2" заявил, что Давиду Манукяну дали ту же гримерку, которой пользовалась Ольга Бузова. Перед заездом артиста там провели генеральную уборку, чтобы даже духа экс-подружки не было.

"Вычищали, вымывали эту гримерку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной", – отметил Андрей Черкасов.

Правда, Рустам Солнцев не разделяет восторгов по поводу кандидатуры Давида Манукяна. Он уверен, что продюсеры пошли на такой шаг лишь для того, чтобы узнать реакцию Ольги Бузовой. Шоумен считает, что это сделано в надежде хоть как-то реанимировать низкие рейтинги проекта.