"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой

Давид Манукян будет попробовать себя в роли ведущего "Дома-2" вне зависимости от мнения Ольги Бузовой.

После того, как стало известно, что бывший избранник Ольги Бузовой займет ее место в составе ведущих обновленного "Дома-2", интерес к конфликту между экс-возлюбленными разгорелся с новой силой. Поклонники обеих звезд задаются вопросом, зачем Давид Манукян согласился на это предложение: возможно, так он хотел поставить на место бывшую невесту.

Однако сам рэпер смотрит на эту ситуацию по-другому. Он рассказал, что давно хотел попробовать себя в роли ведущего, так как для него это некий профессиональный вызов. Музыкант подчеркнул, что ему безразлично мнение Бузовой. Роль ведущего – это прежде всего работа, за которую, к тому же, будут платить хорошие деньги. Поэтому Манукян не собирается отказываться от столь заманчивого предложения, что бы там ни думала его экс-возлюбленная – об этом сообщил "StarHit".

Напомним, что звездная пара рассталась после бурного романа в начале этого года. После шикарного совместного отдыха на Мальдивах заплаканная Бузова вдруг объявила в "Инстаграм" о том, что отношения закончились. Певица публично обвинила рэпера в насилии и изменах. Возможно, конфликт между знаменитостями не был исчерпан до конца, и недавнее решение Манукяна – лишь очередной его виток.

Ранее "Дни.ру" также писали о том, что само руководство продакшена захотело уязвить Ольгу Бузову за отказ от своих корней в виде "Дома-2", а Давид Манукян с радостью принял в этом участие.