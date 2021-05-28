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Шоу-бизнес
"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой

"Мне неинтересно": Манукян наплевал на мнение взбешенной Бузовой

Давид Манукян будет попробовать себя в роли ведущего "Дома-2" вне зависимости от мнения Ольги Бузовой.
прочитано 310 раз

После того, как стало известно, что бывший избранник Ольги Бузовой займет ее место в составе ведущих обновленного "Дома-2", интерес к конфликту между экс-возлюбленными разгорелся с новой силой. Поклонники обеих звезд задаются вопросом, зачем Давид Манукян согласился на это предложение: возможно, так он хотел поставить на место бывшую невесту.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Однако сам рэпер смотрит на эту ситуацию по-другому. Он рассказал, что давно хотел попробовать себя в роли ведущего, так как для него это некий профессиональный вызов. Музыкант подчеркнул, что ему безразлично мнение Бузовой. Роль ведущего – это прежде всего работа, за которую, к тому же, будут платить хорошие деньги. Поэтому Манукян не собирается отказываться от столь заманчивого предложения, что бы там ни думала его экс-возлюбленная – об этом сообщил "StarHit".

Напомним, что звездная пара рассталась после бурного романа в начале этого года. После шикарного совместного отдыха на Мальдивах заплаканная Бузова вдруг объявила в "Инстаграм" о том, что отношения закончились. Певица публично обвинила рэпера в насилии и изменах. Возможно, конфликт между знаменитостями не был исчерпан до конца, и недавнее решение Манукяна – лишь очередной его виток.


Ранее "Дни.ру" также писали о том, что само руководство продакшена захотело уязвить Ольгу Бузову за отказ от своих корней в виде "Дома-2", а Давид Манукян с радостью принял в этом участие.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 18:02 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

Гость749322
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Всё сценарий, все придуманно заранее. Главное, чтобы о них говорили. Теперь, долго будут обмусоливать эту тему, а как всем надоест, придумают другую. Весь наш убогий шоубиз на этом держится.
Гость739654
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Наверное для этого Оля и была нужна армянчику.
Гостья
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Как любят окружающие, влезть в чужие дела Дави не подсиживал и тем более не выгонял бузову ,она ушла сама "Рыба ищет где глубже ,а человек,где лучше" Каждый выбирает чем ему заниматься ,лезть в эти дела не надо Дави будет на Д2,а Бузова должна, как она обещала, вести новое шоу И почему этому возмущаться ? ,Что за преступление он совершил? Правильно ответил Дави ,что ему смотреть,как отреагирует бузова ? Они разошлись и хватит вспоминать, что они когда то были вмести
.
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Оба мерзкие.
1

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