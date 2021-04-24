"Проверили тысячи мужчин": окутанный слухами об однополой любви Батрутдинов указал на гей-связи Фомина

Батрутдинов прошелся по Фомину во время свежего выпуска программы Comedy Club на ТНТ. Шутку о Мите юморист оформил в виде рекламного ролика на вымышленной радиостанции "Дизлайк FM".
Фомин был представлен как средство для представителей сильной половины человечества. Дескать, артист может решить проблему досуга и одиночества. "Митя Фомин – проверен тысячами мужчин", – сказал Тимур Батрутдинов, намекнув, что вокалист меняет любовников как перчатки. Острота комика спровоцировала гомерический хохот в зале.
Отметим, о нетрадиционных предпочтениях Мити Фомина поговаривают уже давно. Поведение 47-летней знаменитости вызывает подозрения, например, он редко появляется в компании дам, никогда не был женат, бездетен. Злые языки судачат, что Фомин попал на эстраду через постель. Якобы артист на заре карьеры встречался с продюсером Павлом Есениным, который и пристроил его в группу "Hi-Fi".
Любопытно, но резидент Тимур Батрутдинов тоже окутан слухами о нетрадиционных связях. 43-летний юморист никогда не ходил под венец. И Тимур, и Митя, отвечая на вопросы о холостом статусе, выдают одну и ту же историю, мол, не встретили еще одну-единственную.
Батрутдинов подыскивал себе невесту на шоу "Холостяк". Победительницей проекта стала Дарья Канануха. Почти сразу после завершения съемок Тимур бросил девушку. Диванные эксперты пришли к выводу, что роман был для пиара.
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