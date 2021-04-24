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Шоу-бизнес
"Проверили тысячи мужчин": окутанный слухами об однополой любви Батрутдинов указал на гей-связи Фомина

"Проверили тысячи мужчин": окутанный слухами об однополой любви Батрутдинов указал на гей-связи Фомина

Комик Тимур Батрутдинов намекнул на нетрадиционную ориентацию певца Мити Фомина. Интересно, что юмориста тоже преследовали сплетни о любви к мужчинам.
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Батрутдинов прошелся по Фомину во время свежего выпуска программы Comedy Club на ТНТ. Шутку о Мите юморист оформил в виде рекламного ролика на вымышленной радиостанции "Дизлайк FM".

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Тимур Тахирович Батрутдинов

Тимур Тахирович Батрутдинов комедийный актер кино и телевидения

Фомин был представлен как средство для представителей сильной половины человечества. Дескать, артист может решить проблему досуга и одиночества. "Митя Фомин – проверен тысячами мужчин", – сказал Тимур Батрутдинов, намекнув, что вокалист меняет любовников как перчатки. Острота комика спровоцировала гомерический хохот в зале.

Отметим, о нетрадиционных предпочтениях Мити Фомина поговаривают уже давно. Поведение 47-летней знаменитости вызывает подозрения, например, он редко появляется в компании дам, никогда не был женат, бездетен. Злые языки судачат, что Фомин попал на эстраду через постель. Якобы артист на заре карьеры встречался с продюсером Павлом Есениным, который и пристроил его в группу "Hi-Fi".

Любопытно, но резидент Тимур Батрутдинов тоже окутан слухами о нетрадиционных связях. 43-летний юморист никогда не ходил под венец. И Тимур, и Митя, отвечая на вопросы о холостом статусе, выдают одну и ту же историю, мол, не встретили еще одну-единственную.

Батрутдинов подыскивал себе невесту на шоу "Холостяк". Победительницей проекта стала Дарья Канануха. Почти сразу после завершения съемок Тимур бросил девушку. Диванные эксперты пришли к выводу, что роман был для пиара.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Митя Фомин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 14:00 Источник: Comedy Club на канале ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

гость 01
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Мужику пятидесятник ,а он все-Митя,гамнисто-голубого цвета,Манера поведения напоминает_Виктюка-Шевчука-Лисовца!Голубая луна одним словом,к гадалке не ходи!!!
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