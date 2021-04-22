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"Перестану заниматься собой": показавший голый зад Батрутдинов заговорил о женитьбе

Последняя выходка комика вызвала общественный резонанс. Однако серьезности он не теряет.
прочитано 359 раз

Программа "Ошуительное Хоу" на "Ютубе" успешно существует уже три года, что является достаточно продолжительным сроком для юмористического интернет-шоу. Суть передачи заключается в том, что к ведущим приходят популярные гости. Никакой цензуры, все происходит так, как комфортно ведущим и всем присутствующим.

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Тимур Тахирович Батрутдинов комедийный актер кино и телевидения

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Гарик Харламов актер, телеведущий

Тимур Батрутдинов уже достаточно давно приобрел статут одного из самых завидных холостяков страны. Судя по всему, "та самая" пока не нашлась, но он не отчаивается. В эфире программы он появился в стильной шелковой рубашке и классическом костюме. Гости просто ахнули от образа юмориста. Они осыпали Тимура комплиментами. В свою очередь, комик подчеркнул, что боится жениться. "Перестану заниматься собой", – сказал он. Юмористу кажется, что после свадьбы он станет выглядеть хуже.

Формат популярной передачи часто слегка переходит границы, о чем говорят возмущенные комментарии пользователей под выпусками. Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова нередко обвиняют в том, что их шутки уже изжили себя, а шоу стало низкопробным. Однако подобные мнения не останавливают друзей, и они идут дальше.

Напомним, в последнем выпуске программы появились Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Азамат подчеркнул, что скоро выйдет его новая программа на "Ютубе", в связи с чем предложил ведущим за наиболее краткий срок рассмешить всех тех, кто находится на площадке. Решение дуэта было моментальным и обоюдным. Гарик и Тимур прошли в центр помещения и сняли брюки. Запросивший "шоу" от ведущих комик слегка смутился и посчитал нужным сменить тему разговора.

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Тимур Батрутдинов. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 09:27 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость693826
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Ой ,дружочек , не смеши. Жениться он собрался? На каком из них?
1

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