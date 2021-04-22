"Перестану заниматься собой": показавший голый зад Батрутдинов заговорил о женитьбе

Последняя выходка комика вызвала общественный резонанс. Однако серьезности он не теряет.

Программа "Ошуительное Хоу" на "Ютубе" успешно существует уже три года, что является достаточно продолжительным сроком для юмористического интернет-шоу. Суть передачи заключается в том, что к ведущим приходят популярные гости. Никакой цензуры, все происходит так, как комфортно ведущим и всем присутствующим.

Тимур Батрутдинов уже достаточно давно приобрел статут одного из самых завидных холостяков страны. Судя по всему, "та самая" пока не нашлась, но он не отчаивается. В эфире программы он появился в стильной шелковой рубашке и классическом костюме. Гости просто ахнули от образа юмориста. Они осыпали Тимура комплиментами. В свою очередь, комик подчеркнул, что боится жениться. "Перестану заниматься собой", – сказал он. Юмористу кажется, что после свадьбы он станет выглядеть хуже.

Формат популярной передачи часто слегка переходит границы, о чем говорят возмущенные комментарии пользователей под выпусками. Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова нередко обвиняют в том, что их шутки уже изжили себя, а шоу стало низкопробным. Однако подобные мнения не останавливают друзей, и они идут дальше.

Напомним, в последнем выпуске программы появились Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Азамат подчеркнул, что скоро выйдет его новая программа на "Ютубе", в связи с чем предложил ведущим за наиболее краткий срок рассмешить всех тех, кто находится на площадке. Решение дуэта было моментальным и обоюдным. Гарик и Тимур прошли в центр помещения и сняли брюки. Запросивший "шоу" от ведущих комик слегка смутился и посчитал нужным сменить тему разговора.

