Нога перебинтована: у дочери Кончаловского случилась беда

Мария Кончаловская получила сильный ушиб, из-за которого была вынуждена отказаться от работы.

19-летняя наследница Егора Кончаловского и Любови Толкалиной рассказала своим подписчикам в "Инстаграм" о произошедшем с ней несчастье. Девушка подвернула ногу и получила травму. В подтверждение своих слов Мария Кончаловская продемонстрировала забинтованную конечность.

В этот роковой день у Марии должна была состояться интересная съемка, которую пришлось отменить. Несчастный случай внес свои коррективы в рабочий график модели. К счастью, о переломе речь не идет, поэтому фолловеры Кончаловской надеются на ее скорое выздоровление.

Наследница актеров регулярно участвует в интересных съемках и считается очень востребованной моделью. После того, как девушке удалось похудеть на 30 килограммов, ее стали приглашать сниматься различные агентства. Кончаловская любит примерять на себя самые разные образы и часто соглашается на съемки, в которых есть оригинальная задумка – так она реализует свой творческий потенциал. Однако не всех работодателей устраивает то, что на теле молодой женщины много татуировок – об этом рассказала "Экспресс газета". Также девушка пробовала стать участницей популярного шоу "Ты – топ-модель".

Недавно Любовь Толкалина появилась со своей взрослой дочерью на красной дорожке ММКФ. Там Мария Кончаловская поразила публику своим нарядом и продемонстрировала татуировки.