"Чудо": с дочерью Кончаловского Машей случилось невероятное

Мария Кончаловская в личном блоге показала, что будущее уже наступило.

Девушка активно ведет свою страницу в "Инстаграм". Накануне в "Сторис" она опубликовала видео, в котором показала, как ей доставили продукты. Удивительно, но еду привез не курьер, а робот.

"Случилось чудо! Самое настоящее чудо! Невероятно!" – заявила Мария Кончаловская. Модель достала из люка самоходной машины пакет, закрыла крышку, и робот отправился восвояси. Как отметила девушка, один из сервисов доставки тестирует в ее районе новый сервис, и ей это очень нравится.

Стоит отметить, что дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной с детства отличалась пышными формами. Однако в подростковом возрасте она взяла себя в руки и похудела почти на 20 килограммов. Чтобы добиться идеальной фигуры, художница начала следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

В настоящее время Мария Кончаловская пробует свои силы в качестве модели. Девушка уже приняла участие в нескольких показах на Неделе моды в Москве, а также попробовала стать участницей шоу "Ты – топ-модель".

Участие в кастинге произвело на Марию Кончаловскую неизгладимое впечатление. По словам блогера, члены жюри были слишком жестоки с ней. В итоге после съемок девушка проплакала три дня.