"Пол не важен": Водонаева объяснила влечение к женщинам

Звезда шоу "Дом-2" рассказала о том, что ее привлекают женщины. Алена Водонаева описала внешность фавориток.

В прошлом году Алена Водонаева призналась, что удалила маточные трубы, поэтому больше не сможет зачать ребенка естественным образом. Фанатки поддерживали светскую львицу и посочувствовали ей по-женски. А на днях знаменитость обескуражила народ еще одним сенсационным заявлением — ей нравятся представительницы того же пола. Также Алена Водонаева отметила, что пока не встретила героиню своего романа.

В инстаграм-истории звезда сообщила, что у нее никогда не было однополых отношений, но она была бы не прочь встретить подходящую женщину и на полном серьезе связать с ней свою жизнь. "Мне не важен пол", — выразилась популярная брюнетка.

Алена Водонаева подчеркнула, что в сексуальном отношении ее привлекает определенный типаж. В приоритете у светской львицы женщины, которые напоминают мужчин и обладают чертами противоположного пола. Знаменитость сделала акцент на том, что в эстетическом плане ей импонирует другой стандарт людей.



Напомним, в апреле звезда перенесла инсульт. Приступ случился с ней в кафе. Теледиве вызвали скорую и ей пришлось остаться в клинике на несколько дней. Недавно Алена Водонаева успокоила поклонников, заявив, что полностью восстановилась после пережитой передряги.