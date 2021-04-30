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"Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора": жестокая правда о жизни без любви от Михалкова

"Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора": жестокая правда о жизни без любви от Михалкова

Церемония закрытия 43-го Московского Международного кинофестиваля прошла в кинотеатре "Россия". Главный приз получил румынский фильм "#Засранка" режиссера Андрея Хуцуляка. Президент смотра Никита Михалков поделился соображениями.
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Буквально перед началом 43-го Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков сделал первую прививку от коронавируса, поэтому старался максимально сократить общение с большим количеством людей. Через три недели ему предстоит сделать вторую прививку.

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Никита Сергеевич Михалков кинорежиссёр, актёр, сценарист и продюсер

"Я вакцинировался, потому что почувствовал, что теряю бдительность, начал со всеми общаться, везде ходить, порой забывая маску. И я подумал, что это успокоение может пойти дальше, а где тебя бахнет – Бог знает. Поэтому решил вакцинироваться. Еще буквально сегодня говорил с консулом одной страны, которая не хочет нашу вакцину на правительственном уровне, но при этом сам он ею привился. Но это уже, к сожалению, политика", – пояснил Никита Сергеевич.

Фото: пресс-служба

Что же касается ММКФ, то, по мнению Михалкова, она является дискуссионным клубом и позволяет знакомиться с тем, что происходит в мире. "Я отвык от спокойного, доброжелательного разговора, но, тем не менее, я вижу, что начинает происходит какое-то взаимопроникновение, взаимопонимание. – говорит режиссер. – Может быть, это связано с тем, что мы, к сожалению, окружены большим количеством ограничений во вне, так что внутри хочется быть ближе, быть вместе. Как говорится, жестокая правда без любви есть ложь. Любую правду можно говорить, но если она не несет человеческого отношения и даже сострадания, то это есть ложь. По крайней мере для меня, как для человека, который находится внутри того, что называется русская культура".

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Фото: пресс-служба
Автор: 30 апреля 2021, 14:42
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