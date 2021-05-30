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Шоу-бизнес
Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу

Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу

В эфире программы "Ты не поверишь" Слава рассказала о роскошных подарках супруга.
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Певица Слава похвасталась новым приобретением. Муж-бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей золотые часы со 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения стартует от 5 миллионов евро.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Слава призналась, что такой подарок возлюбленный преподнёс ей в честь дня рождения. Раньше он, по словам артистки, гораздо чаще и без повода радовал презентами.

Звезда не стесняется тратить деньги. На днях в своих социальных сетях она опубликовала чек из косметического магазина общей суммой свыше 120 тысяч рублей.

"Это я просто купила себе шампунь и помаду. Я никогда не смотрю на цены, а когда мне что-то выкатывают, то мне уже стыдно отказываться. Мне еще сделали скидку 20 процентов, там было больше", – призналась Слава.

Также певица любит посещать роскошные столичные рестораны. Один из последних обедов обошелся звезде в семь тысяч рублей.

Но самая глобальная покупка, по мнению Славы, это квартира в центре Москвы, стоимостью более 100 миллионов рублей без ремонта. Несмотря на то, что у певицы есть недвижимость в столице, Сочи и даже в Европе, эту квартиру она приобрела для вечеринок и встреч с друзьями.

Напомним, что с 2002 года Слава встречается с бизнесменом Анатолий Данилицким. Пара официально не зарегистрировала отношения. Семья воспитывает дочь Антонину.

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Слава. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
30 мая 2021, 15:47 Источник: Программа "Ты не поверишь" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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