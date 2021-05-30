Муж спустил более 5 миллионов евро на певицу Славу

Певица Слава похвасталась новым приобретением. Муж-бизнесмен Анатолий Данилицкий подарил ей золотые часы со 120 бриллиантами. Стоимость такого украшения стартует от 5 миллионов евро.
Слава призналась, что такой подарок возлюбленный преподнёс ей в честь дня рождения. Раньше он, по словам артистки, гораздо чаще и без повода радовал презентами.
Звезда не стесняется тратить деньги. На днях в своих социальных сетях она опубликовала чек из косметического магазина общей суммой свыше 120 тысяч рублей.
"Это я просто купила себе шампунь и помаду. Я никогда не смотрю на цены, а когда мне что-то выкатывают, то мне уже стыдно отказываться. Мне еще сделали скидку 20 процентов, там было больше", – призналась Слава.
Также певица любит посещать роскошные столичные рестораны. Один из последних обедов обошелся звезде в семь тысяч рублей.
Но самая глобальная покупка, по мнению Славы, это квартира в центре Москвы, стоимостью более 100 миллионов рублей без ремонта. Несмотря на то, что у певицы есть недвижимость в столице, Сочи и даже в Европе, эту квартиру она приобрела для вечеринок и встреч с друзьями.
Напомним, что с 2002 года Слава встречается с бизнесменом Анатолий Данилицким. Пара официально не зарегистрировала отношения. Семья воспитывает дочь Антонину.
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