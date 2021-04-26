Платье задом-наперед, экстремальные разрезы и рюши: худшие наряды премии "Оскар"

Долгожданная церемония обернулась не только победами, но и громкими разочарованиями.

Каждый год модницы и модники всего мира с нетерпением ждут церемонию, чтобы оценить наряды звезд. Однако пандемия достаточно серьезно изменила взгляд знаменитостей на выбор костюмов. Риз Уизерспун стала одной из немногих, кто решился надеть дорогие украшения. Однако именно за это ее и раскритиковали стилисты. Отмечается, что бриллианты дивы совершенно не сочетались с ярким нарядом.

Поддержала актрису и Холли Берри. Она заменила привычную классику на пышное платье модного в этом сезоне лавандового цвета. Однако специалисты предполагают, что лучше бы артистка этого не делала. Крупный бант, украшающий костюм, не впечатлил многих. Стилисты посчитали, что элемент полнит стройную звезду, а элитный наряд выглядит дешево из-за него.

Андра Дей шокировала всех своим появлением. Золотистое платье от Vera Wang обнажило ягодицы дивы, что посчитали чересчур откровенным шагом для такого мероприятия. Видимо, звезду это нисколько не смущало.

Экстремальные разрезы оказались по душе и Зендае. Молодая женщина выбрала ярко-желтое платье в пол, главной деталью которого стал откровенный лиф. Обнаженный живот артистки многим показался слегка нелепым. Журналисты начали шутить, что звезда просто перепутала все, и платье надето задом-наперед.

74-летняя Гленн Клоуз появилась в Armani Prive. Ее образ вызвал серьезные споры. Некоторые посчитали его стильным и передовым, другие же окрестили просто абсурдным. В любом случае, перчатки, брюки и кружевное платье – это крайне смело.

Актриса и режиссер Эмиральд Феннел сейчас находится на достаточно позднем сроке беременности. Однако мероприятие она пропустить не смогла. Многие утверждают, что сделала она это зря, так как именно ее наряд считается одним из самых безвкусных. Странное зеленоватое платье, обшитое пестрыми рюшами вызвало двоякие ощущения.

Реджина Кинг отказалась от пышных костюмов в пользу подчеркнутой геометрии. Костюм посчитали далеко не самым неудачным на церемонии, но он подчеркнул недостатки неплохой фигуры звезды.

Триш Саммервилл удивила публику куда больше. Ее платье прозвали и "траурным", и "старушечьим", и еще многими нелицеприятными словами. Все дело в том, что стилистов поразило неудачное сочетание тканей, а также неуместность тяжелого наряда на весенней вечеринке.

Обтянутая белым платьем Виола Дэвис также не получила никакого одобрения. Костюм показался всем зрителям крайне неудачным выбором дивы.

Одним из самых удачных луков вечера же был признан наряд Марго Робби. Платье на бретельках Chanel с цветочным принтом и небрежная укладка сделали ее настоящей звездой церемонии.