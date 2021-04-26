Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Понедельник
26 апреля
Лента новостей
13:41
Как снималась "Афера" – сериал про посткарантинную жизнь в русской деревне
13:41
Главу омского МВД поймали на взятке
13:40
Киркоров завалил Макееву на шоу "Точь-в точь" после сравнения с Тимошенко
13:39
Синие вены и тремор в руках: Макеева проговорилась о тяжелом этапе в жизни
13:34
60 рублей за доллар? Эксперты высказались об укреплении российской валюты
13:29
Зеленский призвал изменить или отменить Минские соглашения
13:18
"В одних трусиках и бюстгальтере": Шаврина откровенно об отношениях с молодой женщиной
13:16
Алиса Аршавина с сильно изменившимся лицом появилась на телевидении
13:04
Билеты на Лободу по 90 тысяч смели как горячие пирожки
13:02
"На коленях с детства у меня сидела": известный актер соблазнил дочь друзей
12:59
Паль может уехать вдаль: избившему хоккеиста актеру грозит суровое наказание
12:48
При нападении талибов в Афганистане погибли семь человек
12:37
Больная раком Яковлева устроила вечеринку
12:25
"Ходишь как каракатица": обнаженной Бузовой врезали за странное поведение
12:09
Сыгравшая любовницу принца Чарльза актриса явилась за "Оскаром" на сносях
11:58
Попала под раздачу: подробности скандального ухода Азизы из шоу "Маска"
11:58
Платье задом-наперед, экстремальные разрезы и рюши: худшие наряды премии "Оскар"
11:56
В Челябинской области женщина провалилась в выгребную яму
11:37
В московской квартире обнаружили труп актера Салимоненко
11:25
Семья сгоревшего от рака актера Харитонова вновь пережила трагедию
11:20
"Свадьба была ошибкой": известный артист рассказал о проблемах в личной жизни
11:19
Число больных COVID-19 россиян выросло на 8,8 тысячи
11:07
Под Пензой дети надышались парами хлора в бассейне
11:05
Владельцев квартир предупредили о новых штрафах
10:52
"Грехи замаливать": фото Макеевой в святом месте вызвали оторопь
10:50
Гениталии из резины: разведенку Асмус завалило секс-игрушками
10:47
Пострадали люди: маршрутка попала в ДТП в Ульяновске
10:44
Осунувшаяся после скандала Зудина появилась на публике
10:39
В строительной бытовке под Москвой нашли нарколабораторию
10:31
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
10:25
Есть пострадавшие: в Москве машина влетела в подземный переход
10:13
"Рожать не позволю!": Кравец пригрозила загулявшей несовершеннолетней дочке
10:11
Вел себя нагло: на актера Паля завели уголовное дело
10:08
"Уберите эту сумасшедшую": Киркоров огрызнулся в адрес Тодоренко на шоу "Маска"
10:04
Политолог Карбалевич об анонсированном декрете Лукашенко: Антиконституционная диверсия
10:03
В Кузбассе при пожаре на пилораме погиб рабочий
09:53
В Венгрии отчитались об эффективности вакцины "Спутник V"
09:27
"Стыдно за пожилую женщину": Зудина отреагировала на скандальное признание Прокловой
09:26
"Буду рад дружить": ошарашенный Киркоров пришел в восторг от разоблаченного участника шоу "Маска"
09:17
Рождественская напугана появлением страшных фото "подкорректированной" хирургом 58-летней Агузаровой
09:11
Под Москвой искавшая рюкзак школьница утонула в канаве
08:47
Продукты в российских магазинах заметно подорожали
08:47
Проломленные скулы и выбитая кость: актера Паля обвинили в жестоком избиении
08:23
В США раздали премии "Оскар"
08:13
"Зачем у меня отбирать деньги?!" Глызин о финансовых отношениях с детьми
06:04
"Это все свое?": Раздетую Боню распекли за пышный бюст
04:06
Бывший любовник обнародовал постельное видео со звездой сериала "Физрук"
02:16
"Сочное тело": оголившаяся Летучая возбудила россиян
23:59
В сети всплыли обнаженные фотографии Моргенштерна и его подруги
22:02
"Труженицы нижней чакры": Бородина рассказала о курсах для содержанок
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни
Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным
Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой
Шоу-бизнес
Фото: Matt Sayles / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Холли Берри. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Андра Дей. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Гленн Клоуз. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эмиральд Феннел. Фото: Matt Sayles / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Реджина Кинг. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Триш Саммервилл. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com +2

Платье задом-наперед, экстремальные разрезы и рюши: худшие наряды премии "Оскар"

Долгожданная церемония обернулась не только победами, но и громкими разочарованиями.
прочитано 865 раз

Каждый год модницы и модники всего мира с нетерпением ждут церемонию, чтобы оценить наряды звезд. Однако пандемия достаточно серьезно изменила взгляд знаменитостей на выбор костюмов. Риз Уизерспун стала одной из немногих, кто решился надеть дорогие украшения. Однако именно за это ее и раскритиковали стилисты. Отмечается, что бриллианты дивы совершенно не сочетались с ярким нарядом.

Поддержала актрису и Холли Берри. Она заменила привычную классику на пышное платье модного в этом сезоне лавандового цвета. Однако специалисты предполагают, что лучше бы артистка этого не делала. Крупный бант, украшающий костюм, не впечатлил многих. Стилисты посчитали, что элемент полнит стройную звезду, а элитный наряд выглядит дешево из-за него.

Холли Берри. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Андра Дей шокировала всех своим появлением. Золотистое платье от Vera Wang обнажило ягодицы дивы, что посчитали чересчур откровенным шагом для такого мероприятия. Видимо, звезду это нисколько не смущало.

Андра Дей. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Экстремальные разрезы оказались по душе и Зендае. Молодая женщина выбрала ярко-желтое платье в пол, главной деталью которого стал откровенный лиф. Обнаженный живот артистки многим показался слегка нелепым. Журналисты начали шутить, что звезда просто перепутала все, и платье надето задом-наперед.

Зендая. Фото: Matt Sayles / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

74-летняя Гленн Клоуз появилась в Armani Prive. Ее образ вызвал серьезные споры. Некоторые посчитали его стильным и передовым, другие же окрестили просто абсурдным. В любом случае, перчатки, брюки и кружевное платье – это крайне смело.

Гленн Клоуз. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Актриса и режиссер Эмиральд Феннел сейчас находится на достаточно позднем сроке беременности. Однако мероприятие она пропустить не смогла. Многие утверждают, что сделала она это зря, так как именно ее наряд считается одним из самых безвкусных. Странное зеленоватое платье, обшитое пестрыми рюшами вызвало двоякие ощущения.

Эмиральд Феннел. Фото: Matt Sayles / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реджина Кинг отказалась от пышных костюмов в пользу подчеркнутой геометрии. Костюм посчитали далеко не самым неудачным на церемонии, но он подчеркнул недостатки неплохой фигуры звезды.

Реджина Кинг. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Триш Саммервилл удивила публику куда больше. Ее платье прозвали и "траурным", и "старушечьим", и еще многими нелицеприятными словами. Все дело в том, что стилистов поразило неудачное сочетание тканей, а также неуместность тяжелого наряда на весенней вечеринке.

Триш Саммервилл. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Обтянутая белым платьем Виола Дэвис также не получила никакого одобрения. Костюм показался всем зрителям крайне неудачным выбором дивы.

Виола Дэвис. Фото: Matt Petit / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Одним из самых удачных луков вечера же был признан наряд Марго Робби. Платье на бретельках Chanel с цветочным принтом и небрежная укладка сделали ее настоящей звездой церемонии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Matt Sayles / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 26 апреля 2021, 11:58

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Попала под раздачу: подробности скандального ухода Азизы из шоу "Маска"

Азиза выступала под маской Пингвина
Шоу-бизнес

Алиса Аршавина с сильно изменившимся лицом появилась на телевидении

Жена Аршавина показалась публике
Шоу-бизнес

Больная раком Яковлева устроила вечеринку

63-летняя актриса впервые пришла в боулинг
Шоу-бизнес

"Буду рад дружить": ошарашенный Киркоров пришел в восторг от разоблаченного участника шоу "Маска"

Он не смог сдержать эмоций

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+