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Шоу-бизнес
Извращенец Панин показал маленькие женские трусики

Извращенец Панин показал маленькие женские трусики

Алексей Панин не устает шокировать народ своим поведением. Артист похвастался крошечным дамским бельем.
прочитано 93 раза

Актер известен своими эпатажными выходками. На сей раз он опубликовал в сторис своего инстаграм-аккаунта кадры из женского магазина.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Алексей Панин не стал надевать миниатюрные трусики на себя, а просто прорекламировал магазин. Примечательно, что звезда любит ходить вовсе без белья. Так, ранее знаменитость сфотографировали без трусов, но в майке. В таком виде актер прогуливался по парковке рядом с пляжем.

Напомним, Алексей Панин вместе с 14-летней дочерью живет в Испании. Он неоднократно говорил, что очень рад тому, что покинул Россию. В жаркой стране ему живется свободно, поскольку там на его чудачества практически не обращают внимания. Артист счастлив, что в Испании нудизм никого не шокирует.

Как писали "Дни.ру", в прошлом году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике показано, как женская нога удовлетворяет известного актера. После многочисленных вопросов и травли артист без смущения подтвердил, что на видео именно он. "Мы – извращенцы!", – заявил Алексей Панин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 мая 2021, 21:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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