Извращенец Панин показал маленькие женские трусики

Актер известен своими эпатажными выходками. На сей раз он опубликовал в сторис своего инстаграм-аккаунта кадры из женского магазина.
Алексей Панин не стал надевать миниатюрные трусики на себя, а просто прорекламировал магазин. Примечательно, что звезда любит ходить вовсе без белья. Так, ранее знаменитость сфотографировали без трусов, но в майке. В таком виде актер прогуливался по парковке рядом с пляжем.
Напомним, Алексей Панин вместе с 14-летней дочерью живет в Испании. Он неоднократно говорил, что очень рад тому, что покинул Россию. В жаркой стране ему живется свободно, поскольку там на его чудачества практически не обращают внимания. Артист счастлив, что в Испании нудизм никого не шокирует.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году в Сеть попало очень откровенное видео сексуальных утех Алексея Панина. В ролике показано, как женская нога удовлетворяет известного актера. После многочисленных вопросов и травли артист без смущения подтвердил, что на видео именно он. "Мы – извращенцы!", – заявил Алексей Панин.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Смех или грех?
СССР
Муж стал выпивать
Криптюшки
Китайский и арабский
А вы встречали абьюзеров?