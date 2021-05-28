Потную труженицу Волочкову разнесли в пух и прах: Больше в стране никто не работает

Анастасия Волочкова показала поклонникам, как приходит в себя после выступлений.

Балерина рассказала, что очередной концерт стал для нее настоящим испытанием. По словам звезды, для представления были задействованы фонтаны, от которых летели брызги. Из-за конденсата на сцене образовались лужи воды, которые сильно затрудняли работу танцовщицы. Знаменитость призналась, что из-за этого ее пуанты стали в три раза тяжелее.

Несмотря на все сложности, Анастасия Волочкова отработала концерт и очень этим гордится. "Ой, дорогие, вот они эти минуты, когда состояние только усталости. Но я никому не отказала в автографах, в возможности сфотографироваться, все цветы забрала с собой. Бедные мои ножки!" – заявила мокрая от пота и воды балерина.

Однако не все поклонники оценили жертвы Анастасии Волочковой. Некоторые заявили, что артистке не стоит жаловаться на тяжелую судьбу, ведь многие люди занимаются еще более непростыми вещами. Также балерине посоветовали заканчивать с выступлениями, чтобы поберечь суставы.

"И больше в стране никто не работает до пота, ни сталевары, ни пекари, ни комбайнеры, ни животноводы, ни грузчики, никто. Одна Волочкова работает, и на ее пуантах держится все наша страна (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Без обид, но уходить со сцены надо вовремя, очень тяжело на сцене смотрелась, почти ходила", "В этом возрасте это очень опасно, может надо преподавать, а не по сцене бегать, через пару лет можно просто не встать! Организм, суставы не вечны!", "А что вы репетируете по 8 часов в день, если по сцене еле ползаете и заваливаетесь на каждом повороте?" – заявили в комментариях.