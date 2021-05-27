Волочкову застукали в "Пятерочке" после тяжелого трудового дня

Балерина Анастасия Волочкова старается быть ближе к народу. Иногда это портит ей жизнь.

Еще вчера 45-летнюю Анастасию Волочкову сравнивали с сельской продавщицей в строительном ларьке, а уже сегодня балерина хвастается дружбой с продавцами из "Пятерочки". Кажется, артиста попала в свою среду – народную.

В своем "Инстаграм" Анастасия Волочкова показала фото, на котором предстала в обнимку с сотрудниками сетевого российского магазина. По словам звезды, после трудового дня она забежала туда "за мандаринками".

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предстала на фото в том же наряде, в котором еще сутки назад была в строительном магазине. Тогда она рассказывала, что самостоятельно выбирает подручные материалы для оформления декораций. Подписчики заявили, что в этом ларьке ей и место и в очередной раз облили балерину грязью за непристойный по их мнению вид. Мол, и кофта то на ней была немодная, и сандалии деревенские. Что ж, Волочковой не привыкать к народной критике. Она уже давно в Сети словно груша для битья – все, кто желает поглумиться, так и прут на ее страницу.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах в компании теперь уже своего бывшего парня Олега. По непонятным причинам пара рассталась почти сразу после отпуска. Хотя многие не верят, что некий мифический Олег вообще был в жизни балерины.