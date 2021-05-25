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Шоу-бизнес
Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол

Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол

Анастасия Волочкова сделала доброе дело, вызвав своим поступком одобрение россиян.
прочитано 345 раз

Уезжая из отпуска на Мальдивах, танцовщица решила оставить после себя память. Знаменитость рассказала в своем микроблоге, что посадила на полюбившемся острове деревце.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На обнародованном в "Инстаграм" звезды ролике видно, как Анастасия Волочкова держит руками ствол молодого дерева, сажает и поливает вместе с помощниками. "Чтобы вернуться вновь", – объяснила балерина.

Пользователи Сети похвалили танцовщицу, назвав молодцом. Подписчики отметили, что после себя надо оставлять что-то хорошее, и у балерины это получается. "Так держать", – высказался один из фолловеров.

Также многие отметили, что "королева шпагата" прекрасно выглядит. Они отдали должное ее стройной фигуре и ровному загару. Отметим, что обычно балерина закрывает доступ к комментариям под своими постами, поскольку устала от хейтеров, которые травят ее за любую мелочь. Но на сей раз Анастасия Волочкова этого делать не стала.

Напомним, ранее знаменитость рассказала о завершении романа с избранником Олегом. Она призналась, что отношения с молодым человеком оказались непрактичными и слишком бурными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 16:40 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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