Волочкова прилюдно схватилась руками за ствол

Уезжая из отпуска на Мальдивах, танцовщица решила оставить после себя память. Знаменитость рассказала в своем микроблоге, что посадила на полюбившемся острове деревце.
На обнародованном в "Инстаграм" звезды ролике видно, как Анастасия Волочкова держит руками ствол молодого дерева, сажает и поливает вместе с помощниками. "Чтобы вернуться вновь", – объяснила балерина.
Пользователи Сети похвалили танцовщицу, назвав молодцом. Подписчики отметили, что после себя надо оставлять что-то хорошее, и у балерины это получается. "Так держать", – высказался один из фолловеров.
Также многие отметили, что "королева шпагата" прекрасно выглядит. Они отдали должное ее стройной фигуре и ровному загару. Отметим, что обычно балерина закрывает доступ к комментариям под своими постами, поскольку устала от хейтеров, которые травят ее за любую мелочь. Но на сей раз Анастасия Волочкова этого делать не стала.
Напомним, ранее знаменитость рассказала о завершении романа с избранником Олегом. Она призналась, что отношения с молодым человеком оказались непрактичными и слишком бурными.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Что думаете о Маниже?
Криптюшки
Порча
Увидел свою девушку с другим
Бьёт муж
СССР
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?
Смех или грех?