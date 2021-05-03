Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга

Актриса прошла генетическое исследование. ДНК-тест расскажет Лолите Милявской о недугах, к которым у нее есть склонность. Результаты знаменитость еще не видела, но уже думает о плохом. Артистка уверена, что может заболеть Альцгеймером.
Отметим, болезнь Альцгеймера – недуг, возникающий преимущественно у людей старшего возраста. У страдающих этой хворью наблюдается снижение интеллекта, нарушение памяти и изменение личности. Альцгеймер передается по наследству и не поддается лечению.
По словам Лолиты Милявской, близкие в последнее время наблюдают у нее тревожные симптомы, свидетельствующие о нарушениях работы головного мозга. Артистка решила бороться с недугом. Она стала больше читать и делает это вслух, чтобы тренировать серое вещество. Также Милявская собирается заняться изучением иностранных языков.
Согласиться работать в театре, как заметила Лолита, оказалось отличной идеей. Выучить пьесу было очень тяжело, Милявской пришлось напрягать извилины. "Это работа над собой. Все в наших руках", – рассудила знаменитость.
Отметим, это ранее вокалистка уже сдавала ДНК-тест. Актриса выясняла, есть ли у нее склонность к алкоголизму. Эксперты слабости к спиртным напиткам у Лолиты Милявской не нашли.
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