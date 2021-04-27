"Врачи назвали меня киборгом": анализ на СПИД шокировал Лолиту

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В центре Москвы звезды собрались на традиционный гала-ужин по случаю предстоящей в июне музыкальной "Премии МУЗ-ТВ". Лолита оказалась не только самой пунктуальной, но и самой стильной этим вечером. С певицей встретился корреспондент "Дни.ру".
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Лолита сегодня много времени проводит на съемках программы "ДНК", где профессиональные генетики изучают наследственность известных людей. Причем гены самой Милявской – ведущей этой передачи – были исследованы одной из первых.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Оказалось, что таланты у меня немногочисленные, но состоят они в упорстве, в познании всего нового и в работоспособности, – рассказала Лолита. – А вот склонности к вокалу у меня нет совсем, как и к танцам – выяснилась моя генетическая неритмичность. Вероятно, этим объяснятся, почему многое в профессии мне давалось тяжелее, чем другим, почему я тратила больше сил и была выше нагрузка".

"Но это ничего не доказывает, – уверяет Лолита. – Например, у меня в гостях на программе был один из лучших мировых футболистов, так выяснилось, что у него нет склонности к этому виду спорта. Я помню его ошарашенное лицо А из всех артистов, которые у меня были, только у певицы Славы оказался подтвержденный вокальный талант".

Открыла для себя Лолита и вещи, касаемые здоровья. "Оказалось, что мой организм не склонен к вирусам – полная иммунная устойчивость, – призналась она. – И даже мой анализ на коронавирус это подтвердил – врачи назвали меня меня киборгом, потому что у меня огромное количество антител, а я не болела. Но я не склонна и к заражению вирусом иммунодефицита человека, и к СПИДу – это тоже, оказывается, определяется на генном уроне. Наверное, если бы эту информацию я получила лет 30 назад, Москва бы стонала и трепетала (смеется)".

Фото: Феликс Грозданов

Вероятно, эта важная информация пригодится к певице в ее сегодняшних отношениях, о которых поклонники не так давно узнали и теперь ждут очередной свадьбы звезды.

Лолита и Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов

Пока же Лолита выяснила, откуда у нее взялась подобная естественная защита. "Это последствия каннибализма предков, которые, поедая человеческий мозг, заражались двумя болезнями и в итоге погибли. Но осталось 4 процента людей, у которых была устойчивость и которые выжили – вот у меня их гены и проявились", – пояснила звезда.

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Фото: Феликс Грозданов
Автор: 27 апреля 2021, 08:28
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