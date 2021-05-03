Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Понедельник
3 мая
Лента новостей
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
15:55
Украине грозит полное отключение горячей воды и отопления из-за долгов за газ
14:27
Опухоль Донцовой рассосалась после поездки в святое место
14:23
Собянин рассказал об открытии 10 новых станций метро Москвы
13:46
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
13:45
Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение
13:27
Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции
13:03
Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей
13:03
Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой
12:14
Есть ли польза? Молодая жена Петросяна высказалась о "Модном приговоре"
12:01
Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина
11:30
"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе
11:29
"Должна была меня бросить": Агутин выложил правду о браке с Варум
11:17
Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад
10:50
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
10:41
Красный и лысый Владимир Пресняков вызвал оторопь
08:02
"Глаз не оторвать!": Молодая жена Цекало выставила оголенную грудь
06:04
"Что за богиня?": Жаркие фото чемпионки Туктамышевой довели до экстаза
04:05
Это же Седокова! Боня стала неузнаваемой
02:08
Оголившаяся Литвинова раскрыла свой секрет красоты: Плюсы бесконечны
23:58
Маликов раздавлен внезапной смертью: Вся эстрада была в него влюблена
22:07
"Немецкие войска освободили Севастополь от русских": Украинских историков подняли на смех
20:04
Белорусские силовики записали обращение к народу: Нас рассчитывали купить
19:23
В ДНР оценили возможность огненных провокаций со стороны Украины в Пасху
17:53
"Не могу говорить": тяжелобольная Крючкова напугала россиян
17:31
Украинский посол пригрозил России 200-тысячной армией: Урон будет огромный
16:49
Родившая двух сыновей Подольская заговорила о новой беременности
16:24
"Сумасшедшая": Кожевникова в платье и на каблуках бегала между танками перед парадом Победы
15:54
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
15:30
Белорусский политик Скребец: Уже скоро Кремль сполна спросит с Лукашенко за долги
15:12
Не может оправиться: смерть продюсера стала ударом для Пугачевой
14:23
Вот так сюрприз! Джанабаева и Меладзе дали дочери необычное имя
13:56
В Сеть слили редкие фотографии Жанны Фриске
13:48
"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко
13:13
Большой кровавый след: на звездного сына Сафронова напала лошадь
12:57
"Мать содрала с меня сто шкур": дочь рассекретила настоящие отношения с требовательной Легкоступовой
12:54
"Раскабанел!": располневший Прилучный вызвал омерзение
12:31
"Сладкий!": изголодавшийся Киркоров провел язычком по головке Баскова
12:24
"Твари бессовестные!": брошенная Прилучным Муцениеце взорвалась
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусские силовики записали обращение к народу: Нас рассчитывали купить
"Сознание Шариковых": Озлобленная Гузеева накинулась на россиян
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
"Действительно опасный для него сценарий": политолог Елисеев о возможном уходе Лукашенко
Шоу-бизнес
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор

Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор

Вокалистка устроила зажигательные танцы во время выступления друга. Любовь Успенская появилась на мероприятии в шортиках.
прочитано 54 раза

Вокалистка отправилась в Армению, чтобы навестить приятеля, Ару Мартиросяна. В Ереване друг вокалистки давал концерт. Для дорогой гостьи Любови Успенской освободили ВИП-ложу в зрительном зале.

ПО ТЕМЕ

"Ему грозит тюрьма": Успенская объявила мужу войну

Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В какой-то момент музыка, льющаяся со сцены, так захватила Успенскую, что она вскочила со своего места и начала танцевать. Облаченная в короткие шорты Любовь произвела фурор.

Как пишут очевидцы в Сети, в Армении Успенской не давали прохода. Многочисленные фанаты просили у певицы совместное фото, автографы. Любовь была в отличном расположении духа и с радостью общалась с поклонниками.

"Именно так танцуют женщины на армянских свадьбах. Очень точно и красиво. 🥰🌺🌺🌺👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая вы все-таки красивая, молодежная и классная! Люблю вас ❤️", "Спору не нет вы королева шансона мы все любим, но наша дорогая прикид не то не по возрасту оденьте шикарное платье будет на все сто пишу иза любви к вам честно", "Наша любимая, красивая Любовь ❤️ как вам иде т этот наряд👏", – рассуждают пользователи Интернета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Отметим, у 67-летней знаменитости сложный период. Бывший муж, Александр Плаксин, подал на вокалистку в суд. Мужчина хочет поделить имущество. По словам Успенской, речь идет о четырех объектах недвижимости, в частности о московской квартире звезды. За эту недвижимость, как утверждает Любовь, она 20 лет платила ипотеку.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 08:12 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой

Светлое Христово Воскресение балерина проводит на курорте
Шоу-бизнес

Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение

Вокалистка не может поверить обвинениям
Шоу-бизнес

Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей

Юморист похвастался
Шоу-бизнес

Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина

Артист превзошел ожидания

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+