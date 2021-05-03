Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор

Вокалистка отправилась в Армению, чтобы навестить приятеля, Ару Мартиросяна. В Ереване друг вокалистки давал концерт. Для дорогой гостьи Любови Успенской освободили ВИП-ложу в зрительном зале.
В какой-то момент музыка, льющаяся со сцены, так захватила Успенскую, что она вскочила со своего места и начала танцевать. Облаченная в короткие шорты Любовь произвела фурор.
Как пишут очевидцы в Сети, в Армении Успенской не давали прохода. Многочисленные фанаты просили у певицы совместное фото, автографы. Любовь была в отличном расположении духа и с радостью общалась с поклонниками.
"Именно так танцуют женщины на армянских свадьбах. Очень точно и красиво. 🥰🌺🌺🌺👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая вы все-таки красивая, молодежная и классная! Люблю вас ❤️", "Спору не нет вы королева шансона мы все любим, но наша дорогая прикид не то не по возрасту оденьте шикарное платье будет на все сто пишу иза любви к вам честно", "Наша любимая, красивая Любовь ❤️ как вам иде т этот наряд👏", – рассуждают пользователи Интернета.
Отметим, у 67-летней знаменитости сложный период. Бывший муж, Александр Плаксин, подал на вокалистку в суд. Мужчина хочет поделить имущество. По словам Успенской, речь идет о четырех объектах недвижимости, в частности о московской квартире звезды. За эту недвижимость, как утверждает Любовь, она 20 лет платила ипотеку.
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