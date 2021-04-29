Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

Певица Любовь Успенская наняла адвокатов для раздела имущества.

О решении 67-летней российской певицы шансонье Любови Успенской развестись с бизнесменом Александром Плаксиным стало известно в конце января. Пара состояла в браке с 1987 года, но в последнее время не жила вместе.

В одном из интервью Андрею Малахову артистка призналась, что давно хотела развода, но муж шантажировал ее дочерью. По ее словам, Плаксин всю жизнь бездельничал. Он нес черную энергетику, из-за которой певица даже не хотела возвращаться домой. Успенская пожалела, что не составила брачный договор, который мог бы защитить ее имущество от коварного бывшего мужа.

Теперь СМИ стало известно, что муж Любови Успенской отобрал квартиру в США и претендует на часть ее особняка на Новой Риге площадью в тысячу квадратных метров стоимостью более 150 миллионов рублей.

Как сообщает "Собеседник", певица шокирована сложившейся ситуацией и просит помощи адвокатов. Артистке есть чем ответить бывшему супругу, она может выставить ему счет за лечение дочери после аварии и применения запрещенных препаратов.

Напомним, в начале прошлого года между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной произошел конфликт. Девушка обвинила мать в жестоком обращении и насилии, после чего разразился скандал. После ссоры Татьяна улетела жить к отцу в США.