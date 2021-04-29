Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Четверг
29 апреля
Лента новостей
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
15:37
Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей
15:31
"Давно пора": бьющийся головой в смирительной рубашке Киркоров ошарашил россиян
15:31
Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой
15:14
В московском метро установили рекорд по числу оплаты проезда банковскими картами
15:11
Обвиненную в насилии и угрозах убийством звезду турецких сериалов разлучили с ребенком
15:06
Проклову хотят лишить звания после откровений о домогательствах
14:45
"Испепеляющие взгляды": Спиридонова о ненависти со стороны Макеевой на шоу "Точь-в-точь"
14:43
"Первый раз за 20 лет": сестра Фриске сообщила о больших переменах
14:31
В Ленобласти учительница сломала ученику шею за шумное поведение
14:29
Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа
14:22
Известная блогерша публично унизила Манукяна
14:21
Медведев назвал два главных условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
14:19
Вел себя странно: актера российских сериалов задержали с наркотиками
14:16
Эксперт Малышев о причинах подъема заболеваемости COVID-19 в Москве: Народ устал
14:16
В Гидрометцентре россиянам пообещали "розовый май"
14:07
"Клеймо, от которого никогда не отмоешься": Ефремов послал дочь-трансгендера куда подальше
13:48
"Не смейте!": Валерии выдвинули требование во время съемок шоу "Маска"
13:47
"Ты переборщила": Успенская больно ткнула Спиридонову за пародию на себя
13:43
В России подскочили цены на лекарства
13:39
Убитая горем Кудрявцева назвала причину смерти брата
13:39
"Вы вообще рожали?": Джанабаева впервые показала фигуру после родов
13:38
Удаливший молочные железы известный актер-трансгендер теперь плачет перед зеркалом
13:34
Названа приблизительная стоимость пасхального набора
13:21
Названы российские регионы-лидеры по раздельному сбору мусора
13:09
"А что у тебя в штанах?": ставшая мужиком дочь Ефремова о пересадке члена и гей-контактах
13:06
"Страшно даже": Киркорова заметили в компании трансвестита
13:04
"Прожженная мамка": в Сети появился уникальный снимок Пугачевой
12:53
"Найду мужа с большим членом": называющая себя мужчиной дочь Ефремова о планах на будущее
12:50
"Двигай попой!": друг Кати Гусевой основательно потряс Филиппа Киркорова
12:41
Ничего не видел: известный актер испытал трудности в интимном моменте с Мороз
12:38
Российским пенсионерам будут раздавать яйца за прививку от COVID-19
12:34
"Ребят, вы там здоровы?": новости об алкоголизме Муцениеце после разрыва с Прилучным вызвали тревогу
12:16
Поплавская обвинила во лжи и дала пощечину вывалившей грязное белье Прокловой
11:58
Ольга Кабо отвоевала столичную квартиру: продолжение драматичной истории развода
11:44
"Я с ним часто разговариваю": жена известного российского актера общается с духом умершего сына
11:42
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 9 тысяч
11:41
Россиянин закидал судебных приставов грязными подгузниками из-за штрафов
11:30
Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью
11:24
"Мне хочется побыть в себе": снявшую кольцо Ивлееву подозревают в размолвке с Элджеем
11:21
Предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане назвали пиар-ходом: Забалтывает самое важное
11:17
"Как зашоренная лошадь": Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
11:16
Пьяный гость из африканской Замбии изнасиловал кассиршу в Санкт-Петербурге
11:11
Милош Бикович впервые вышел в свет с новой зазнобой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"
Шоу-бизнес
Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

Певица Любовь Успенская наняла адвокатов для раздела имущества.
прочитано 402 раза

О решении 67-летней российской певицы шансонье Любови Успенской развестись с бизнесменом Александром Плаксиным стало известно в конце января. Пара состояла в браке с 1987 года, но в последнее время не жила вместе.

ПО ТЕМЕ

"Мама, мама, тетя юбку забыла надеть!": 67-летнюю Успенскую на детском празднике приняли за эскортницу

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В одном из интервью Андрею Малахову артистка призналась, что давно хотела развода, но муж шантажировал ее дочерью. По ее словам, Плаксин всю жизнь бездельничал. Он нес черную энергетику, из-за которой певица даже не хотела возвращаться домой. Успенская пожалела, что не составила брачный договор, который мог бы защитить ее имущество от коварного бывшего мужа.

Теперь СМИ стало известно, что муж Любови Успенской отобрал квартиру в США и претендует на часть ее особняка на Новой Риге площадью в тысячу квадратных метров стоимостью более 150 миллионов рублей.

Как сообщает "Собеседник", певица шокирована сложившейся ситуацией и просит помощи адвокатов. Артистке есть чем ответить бывшему супругу, она может выставить ему счет за лечение дочери после аварии и применения запрещенных препаратов.

Напомним, в начале прошлого года между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной произошел конфликт. Девушка обвинила мать в жестоком обращении и насилии, после чего разразился скандал. После ссоры Татьяна улетела жить к отцу в США.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 15:37 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают

Он стоит за всем
Шоу-бизнес

"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику

Модель поделилась переживаниями
Шоу-бизнес

Закрывает глаза: убитая горем Лера Кудрявцева готова простить измену мужа

Звезда раскрыла карты
Шоу-бизнес

Муж Успенской отнял у нее квартиру в США и претендует на дом за 150 миллионов рублей

Певица в шоке

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+