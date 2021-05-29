"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви

Поющая телеведущая устроила фотосессию в Волгограде. Ольга Бузова оскорбила чувства верующих.

Экс-ведущая шоу "Дом-2" постоянно презентует свою фигуру и регулярно показывает на видео тренировки, позволяющие ей оставаться в комфортном весе. В "Инстаграм" то и дело появляются пикантные фото Ольги Бузовой с выпяченной пятой точкой, на которых звезда демонстрирует округлые ягодицы. Одни пользователи Сети восхищаются телосложением певицы, другие — ищут изъяны. Но последний пост Ольги Бузовой всполошил даже тех росссиян, которые не фанатеют от нее.

Светская львица прилетела в Волгоград и решила сделать эффектное фото на балконе своего отеля. Артистка надела эротичный купальник и блеснула ягодицами напротив Александро-Невского собора. Вечно занятая знаменитость поспешила поделиться кадром в личном блоге.

Пользователи Сети пришли в недоумение от того, что поющая телеведущая устроила съемку возле святого места. Верующие люди сочли поведение Ольги Бузовой бесстыдным. "Какой ужас! Голая жопа напротив храма", "Господи, куда мы катимся?", "На фоне храма с голым задом! Зато каждый церковный праздник поздравления!", "Явно с головой проблемы у этой полуженщины", "Фу, какая мерзость", "А потом будет ныть, что у нее нет мужа и детей", "Мозги высохли", "Ни ума, ни фантазии", — выразились комментаторы.