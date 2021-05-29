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Шоу-бизнес
"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви

"Какой ужас!": Бесстыжая Бузова оголила зад возле церкви

Поющая телеведущая устроила фотосессию в Волгограде. Ольга Бузова оскорбила чувства верующих.
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Экс-ведущая шоу "Дом-2" постоянно презентует свою фигуру и регулярно показывает на видео тренировки, позволяющие ей оставаться в комфортном весе. В "Инстаграм" то и дело появляются пикантные фото Ольги Бузовой с выпяченной пятой точкой, на которых звезда демонстрирует округлые ягодицы. Одни пользователи Сети восхищаются телосложением певицы, другие — ищут изъяны. Но последний пост Ольги Бузовой всполошил даже тех росссиян, которые не фанатеют от нее.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Светская львица прилетела в Волгоград и решила сделать эффектное фото на балконе своего отеля. Артистка надела эротичный купальник и блеснула ягодицами напротив Александро-Невского собора. Вечно занятая знаменитость поспешила поделиться кадром в личном блоге.

Пользователи Сети пришли в недоумение от того, что поющая телеведущая устроила съемку возле святого места. Верующие люди сочли поведение Ольги Бузовой бесстыдным. "Какой ужас! Голая жопа напротив храма", "Господи, куда мы катимся?", "На фоне храма с голым задом! Зато каждый церковный праздник поздравления!", "Явно с головой проблемы у этой полуженщины", "Фу, какая мерзость", "А потом будет ныть, что у нее нет мужа и детей", "Мозги высохли", "Ни ума, ни фантазии", — выразились комментаторы.

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Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 мая 2021, 18:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова явилась с полуголым мужчиной

комментарии

Ответить:

1
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Ольга!!Скоро сорок,а мозгов НЕТ!?..Где семья,муж,дети??Нечем гордиться!....Позор !!Не плачь!!Не вызывай жалость к себе!Думай о будущем!
Гость756775
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Оля , надень трусы . Из тебя течет. Неприятно то ж@пу выставишь на весь мир, то писю.
Если мозги выставить не может,то хоть так
'
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Оля , надень трусы . Из тебя течет. Неприятно то ж@пу выставишь на весь мир, то писю.
Гость747420
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Главное пишут про голую задницу,а фото где? специально таким образом заставляют, наивных, подписаться на эту неинтересную особу ,что за хитрожопые
Гость759850
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разрешения", разрешения"
Гостья
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Правильно писал Солнцев ,с головой точно плохо у бузовой,что то часто она показывает пятую точку ,если,как она думает, достигла совершенства в фигуре, это не дает право так часто показывать попу ,утомила, этим процессом, Она таким способом привлекает внимание ,у неё уже запланировано ,как приезжает выступать куда то , то она должна оголиться ,сделать фото и выложить в интернет ,зазывая побольше тупеньких ,как бы приманка ,так было в Екатеринбурге где она почти оголила грудь Ну а на фоне храма в купальнике это перебор
1

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