"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу

Наталья Штурм никогда не рассказывала о травмах юности. Видимо, время пришло.

Исполнительница поддержала Татьяну Васильеву. Ранее артистка жестко подчеркнула, что большинство популярных женщин получают свои роли через постель и намекнула на то, что она не исключение. Штурм отметила, что знаменитость "выдала правду".

Высказывания коллег, видимо, натолкнули и ее саму на ностальгию. Певица поведала свою историю. Оказалось, что и она столкнулась с грязными приставаниями в 24 года. Тогда дива победила в конкурсе, организованном Иосифом Кобзоном, и заключила контракт по раскрутке. Она была вне себя от счастья, но затем последовал ряд неоднозначных событий.

Артистку пригласил на ужин один из продюсеров конкурса. Он знал, что у Натальи Штурм есть дочь и муж. Во время чаепития певица активно рассказывала о себе и своих планах. Однако через полчаса продюсер покинул комнату под предлогом того, что устал. Его жена последовала за ним. Затем гостью позвали присоединиться к просмотру кино.

Восходящая звезда легла рядом с ними на кровать, а супруга продюсера начала приставать к ней. Наталья растерялась, но потом все же отозвала мужа активной дамы на кухню. Она поинтересовалась у него, что это значит. Он ответил, что это ее будущее, раз она хочет стать популярной. "Предлагался "тройничок", а я не понимала", – признается дива. Она отказалась от предложения пары, но ситуацию запомнила на всю жизнь.

