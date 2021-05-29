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Шоу-бизнес
81-летняя Светлана Светличная шокировала заявлением о романе

81-летняя Светлана Светличная шокировала заявлением о романе

По словам Светличной, во время съемок "Семнадцати мгновений весны" у нее закрутились отношения с Тихоновым.
прочитано 991 раз

В период расцвета карьеры Светлана Светличная пользовалась популярностью у мужчин. Супруг Владимир Ивашов часто ревновал жену. И не зря, ведь, по словам артистки, на съемочной площадке кинокартины "Семнадцать мгновений весны" симпатия с Тихоновым переросла из экранной в реальную.

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Актриса утверждает, что муж чувствовал, когда ей кто-то нравился из противоположного пола, поэтому ревновал не без повода. Случай с Вячеславом Тихоновым не стал исключением. Светличная рассказала, что чувствовала симпатию к партнеру по профессии, так как без теплых отношений в жизни невозможно сыграть любовь на камеру.

"Конечно, я чувствовала к нему симпатию. Актеры играют в кадре – это само собой. Но очень важно и реально симпатизировать друг другу. И эта симпатия, Тихонова ко мне и моя к нему, оказывала нам помощь на съемках", – поделилась Светлана Светличная.

Вся авторская группа фильма тогда понимала, что между артистами появилась искренняя связь. К тому же тогда Тихоновым переживал серьезные проблемы в семье, а новая пассия помогла немного отвлечься и забыться.

"Помню, как снималась сцена, где у нас с Тихоновым происходит объяснение. Сцена эта очень выразительная и очень теплая. Практически без слов, но все понятно. Каждый раз, когда по ТВ идет "Семнадцать мгновений весны", я сижу и жду этого нашего эпизода", – отметила артистка.

Напомним, что сейчас Светлана Светличная редко появляется на светских мероприятиях. После череды загадочных происшествий звезда решила, что кто-то из близких желает ей смерти, чтобы заполучить имущество. Сейчас артистка заботится лишь о своем здоровье, а главное для нее – хорошая погода и отсутствие переживаний.

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Светлана Светличная. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
29 мая 2021, 12:41 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой красавец заобнимал Светлану Светличную

комментарии

Ответить:

Гость755528
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Бедный Владимир Ивашов. Промучился он, это не то слово. Такой красавец был, талантливый, а счастья не было. Светлая ему память.
Гость748711
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Началось! Все бабульки 70+ ударились в грезы. Чудненько придумывать романы с упокоившимися звездами-не могут возразить.
Гость750551
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и вот и Светличная решила вспомнить о своих "девичьих" мечтах...
1

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