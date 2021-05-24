Светличная оградилась от людей после череды происшествий

В течение последнего года журналисты сообщали разные новости о Светлане Светличной. Все началось с происшествия: на артистку упал осветительный прибор, из-за чего она едва не покалечилась. Позже звезда советского кино нашла в своей квартире разлившуюся ртуть. Актриса решила, что таким образом ее сживают со свету родственники, желая завладеть имуществом.
Осенью Светлана Афанасьевна была госпитализирована с подозрением на инсульт, однако диагноз не подтвердился. Спустя полгода актриса вновь оказалась на больничной койке, ее состояние резко ухудшилось. Выяснилось, что Светличной не дает покоя старая травма головы.
К счастью, 81-летие актриса смогла отметить дома. В день рождения рядом со Светланой Афанасьевной были родные. К счастью, она смогла с ними помириться. На днях в беседе с журналистами Светличная сообщила, что изменила свой образ жизни и сократила круг общения.
По словам артистки, ее больше не интересует светская жизнь. Светлана Светличная лишь хочет, чтобы была хорошая погода и не было переживаний. Также звезда советского кино занялась своим здоровьем, весной она сделала прививку от коронавируса.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Вкусненькое
Филлеры
Бьёт муж
Смех или грех?
Муж стал выпивать
Криптюшки
СССР
Китайский и арабский
Кто изменяет чаще?