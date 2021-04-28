Опасаются за ее жизнь: в клинике рассказали о состоянии госпитализированной Светличной

Звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная находится в неврологическом отделении Московской больницы имени Юдина. По данным врача, работающего в этом учреждении, она сейчас в состоянии средней степени тяжести. Медик попросил не представлять его по фамилии, пишет Teleprogramma.
Пока о выписке Светличной речи не идет, хотя ее сын ранее говорил, что скоро женщину выпишут. Это должно было произойти еще день назад, однако врачи, по всей видимости, опасаются за ее жизнь.
В прошлом году Светлана Светличная отпраздновала 80-летие. На тот момент у нее не было острых проблем со здоровьем. Актриса выглядела очень жизнерадостно.
Напомним, имя Светланы Светличной недавно было связано не только с культовой картиной "Бриллиантовая рука" и другими ролями, но и с любовными похождениями. В Сети ходили слухи, что у актрисы был роман с Прохором Шаляпиным и даже всплывали некоторые их совместные фотографии. Официального подтверждения этому не было, однако актриса никогда не отрицала, что любит красивых молодых мужчин.
Светлана Светличная признавалась, что в браке с актером Владимиром Ивашовым была эмоциональной и непостоянной. Муж прощал ей ее слабости. Актриса считала, что брак держался только благодаря супругу, потому что она в отношениях с ним была отвратительной женщиной.
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