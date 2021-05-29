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Шоу-бизнес
"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка

"Не нужны мне такие родители": Меладзе шокировал методами воспитания новорожденного ребенка

У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь Агата.
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Вчера гостями шоу "Вечерний Ургант" на "Первом канале" стали новоиспеченные родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Супруги в третий раз решили стать родителями, однако, для певца это уже шестой ребенок.

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 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

Пара поделилась личными подробностями воспитания новорожденной дочери и ухода за ней. Артисты рассказали, что поровну разделили родительские обязанности: Альбина днем занимается малышкой, а Валерий – отвлекает ребенка в самый нужный момент и просыпается по ночам.

По словам супругов, на данном этапе они справляются без няни, но в ближайшее время планируют все-таки нанять ее. Требования у звездной пары не завышенные, однако, Валерий Меладзе подчеркнул, что не хочет брать слишком образованную и воспитанную няню. Так, по мнению певца, родители могут померкнуть. А вот для Альбины главное, чтобы няня была спокойная и уравновешенная.

"Мы смотрели такие резюме! Там пишут, что няня имеет первый разряд по волейболу, играет на гитаре, фортепиано, есть высшее образование по математике и другим наукам… Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню на ее фоне, мы, как родители, можем померкнуть. Ребенок скажет: "Не нужны мне такие родители!", – иронично отметил Валерий.

Напомним, что супруги также воспитывают двух сыновей: Константина и Луку. А в апреле этого года в семье родилась долгожданная дочь Агата. Помимо детей от Альбины Джанабаевой, Валерий Меладзе воспитывает трех дочерей от прошлого брака: Арину, Ингу и Софью.

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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
29 мая 2021, 10:40 Источник: Шоу "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
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