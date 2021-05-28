"Ураган": вставивший палец Меладзе раскрыл рот от удивления

Валерий Меладзе продемонстрировал бурную реакцию на фокус иллюзиониста.

На одном из светских мероприятий иллюзионист Илья Рогулин предложил Валерию Меладзе принять участие в его фокусе. Артист с готовностью согласился. Фокусник попросил музыканта вставить палец в колоду карт и запомнить выбранную при этом карту. Валерий Меладзе точно исполнил инструкцию и уже через несколько секунд был буквально ошарашен тем, что иллюзионист с легкостью назвал ту самую карту.

После Рогулин продемонстрировал артисту еще пару фокусов. Реакция певца при этом была столь яркой, что иллюзионист до сих пор вспоминает об этом вечере и показывает подписчикам видео с Меладзе в своих соцсетях. Обалдевший Меладзе буквально открыл рот от удивления, весело и заразительно смеялся и повторял, что это "ураган" какой-то.

Фолловеры Рогулина в "TikTok" и "Инстаграм" тоже высоко оценили мастерство иллюзиониста и посмеялись над реакцией простодушного Меладзе. Многие посчитали, что артист был подшофе. Развеселившиеся фанаты написали:

"Бухонький Меладзе" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Красава, а Меладзе реально попутал", "Оба хороши – и трюк, и Меладзе!", "Меладзе Мужик пушка!", "Ураган!".

Напомним, что недавно 55-летний Валерий Меладзе шестой раз стал папой – супруга Альбина Джанабаева родила музыканту дочь, которую назвали необычным именем.