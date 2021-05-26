"Стыдно смотреть": Волочкову призвали уходить из танцев

Танцовщица показала в своем инстаграм-аккаунте, как проходит ее тренировка с элементами в воздухе. "Когда голова кружится не от успеха", – подписала звезда видео репетиции из Цирка танцующих фонтанов "Аквамарин".
Хейтеры тут же принялись критиковать и высеивать знаменитость. "Это просто цирк", "Балерину в цирк сдали", "Ужас, летящий на крыльях ночи", – высказались недоброжелатели,
Некоторые и вовсе отметили, что балерине пора завязывать с танцами. "Настя, тебе уже тяжело танцевать. Займись другим делом", "Стыдно смотреть", – заявили пользователи соцсети.
Напомним, недавно Анастасия Волочкова заявила о завершении романа с избранником Олегом. Танцовщица призналась, что отношения с молодым человеком оказались непрактичными и слишком бурными.
С мужчиной звезда была вместе десять месяцев. Она долго скрывала его лицо, но позже все-таки уговорила избранника сделать совместное интервью. Оказалось, что Олег довольно скромно зарабатывает. Анастасия Волочкова призналась, что предпочитает достойно расставаться с мужчинами, хоть и не все из них на это согласны.
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