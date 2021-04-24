"Надо идти к хирургу": Бабкина раскрыла главный секрет неугасаемой красоты

Большинство звезд отечественного шоу-бизнеса не скрывают, что в погоне за молодостью теряют рассудок и "подсаживаются" на уколы красоты. Похоже, что и Надежда Бабкина решила не отставать от ненасытных коллег.

В 71 год народная артистка может похвастаться подтянутыми чертами лица, ровным овалом и пухлыми губами. По словам самой певицы, она давным-давно перестала отрицать наличие возрастных изменений и начала оплачивать работу косметологов и пластических хирургов.

Так, Надежда Бабкина заявляет, что ни одно народное средство не спасет вашу кожу от морщин. В данном случае может помочь лишь операция и значительное количество уколов красоты, к которым исполнительница относится крайне положительно.

К слову, несколько месяцев назад СМИ распространили слух, будто артистка создала собственную линейку уходовых средств "Последняя надежда". Неизвестно, доверяет ли подобным кремам создательница бренда.

"Свеклой намазать щеки и обложиться огурцами – не поможет. Надо идти к хирургу, нечего жалеть то, что окончательно растянулось и не лежит на месте. В себя надо вкладывать очень много", – заверила певица.

Надежда Бабкина добавила, что не обращает внимание на посторонние домыслы и живет так, как считает нужным. Она уверена, что "те, у кого есть потребность сохранить себя, чтобы продолжать самореализовываться и оставаться в строю", знают, что поддержание презентабельного внешнего вида – огромный труд.