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Шоу-бизнес
"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети

"Скоро заставит паранджу надеть": исчезнувшая Кабаева произвела фурор в Сети

Алина Кабаева появилась на федеральном канале в провокационном наряде. Видео наделало много шума.
прочитано 1257 раз

Алина Маратовна Кабаева прославленная российская спортсменка и общественный деятель. К ее личности приковано внимание миллионов, ведь в последнее время ее редко слышно и почти никогда не видно. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года, многократная чемпионка мира, Европы и России. После ухода из спорта в 2007 году Кабаева стала депутатом Госдумы. Сейчас она занимается общественной деятельностью и благотворительностью, руководит сразу несколькими проектами, является председателем совета директоров "Национальной Медиа группы" и почти никогда не дает интервью.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Именно поэтому ее появление на Первом канале в 2016 году наделало много шума. Сейчас выпуск "Вечернего Урганта" снова набирает просмотры. Зрители с новой силой принялись обсуждать сексуальную блузку Алины Кабаевой, из-под которой просвечивала кружевная белая комбинация, выделяющая красивое тело гимнастки. Также Алине Кабаевой сделали яркий макияж, что еще больше подчеркнуло ее красоту.

Неожиданно пользователи Сети пришли к выводу, что женщина, занимающая столь высокий пост, могла бы одеться и поскромнее. Благодаря обсуждениям, которые вспыхнули в комментариях к выпуску, архивное видео вдруг поднялось в рейтинге и снова попало в топ.

Многие читатели "Дни.ру" уверены, что прославленная гимнастка может надевать абсолютно что угодно, ведь она давно всем доказала, чего стоит. При этом кое-кто уверен, что Алина Кабаева пропала с экранов не по своей воле. По всей видимости, читатели намекают на ее закрытый образ жизни и наличие влиятельного мужчины. "Скоро заставит паранджу надеть", – жалеют Кабаеву поклонники.

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Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 16:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Губерниев признался в чувствах Кабаевой

комментарии

Ответить:

.
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Граждане писаки, вы очумели или пандемия совсем мозги раскалила ? Что вы постоянно пишите и показываете госпожу Алину столетней давности ? А ходить она может хоть голой , - благо фигура позволяет. Роскошная женщина.
Гость754688
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с какого перепугу народ стал обсуждать видео 5 летней давности
у вас там *огуречный* сезон в редакции, больше писать не о чем? сиски/писки/фриски/волчкова и теперь кабайонц?
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