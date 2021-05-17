Полуобнаженная Кабаева возбудила россиян: Необыкновенная

Поклонники мечтают знать о своем кумире хоть что-то, поэтому любое упоминание о гимнастке приводит народ в восторг. У спортсменки нет страниц в соцсетях, однако преданные поклонники создали не один фан-аккаунт, где публикуют любимые снимки звезды.
На одной из таких страниц в "Инстаграм" появилось фото Алины Кабаевой, сделанное, вероятно, в середине нулевых. Загорелая гимнастка сидит на лавочке в цветастом топе без бретелек. Спортсменка сложила руки на коленях, таким образом подчеркнув оголенные плечи.
Подписчики пришли в восторг от снимка. Пользователи Сети отметили, что Алина Кабаева невероятная красотка, а также сильная духом женщина. "Необыкновенная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Оч сильная духом женщина! Обожаю ее улыбку!", "Ой хорошенькая какая", "Красавица", "Как цветок! Красивая Алина", "Супер", – написали в комментариях.
Напомним, на днях Алина Кабаева отметила день рождения – звезде художественной гимнастики исполнилось 38 лет. Поклонники поздравили спортсменку с важной датой, подчеркнув, что скучают по ней. Также в этот день в Сети всплыли слухи, которые активно обсуждали в 2019 году. Поговаривали, что Кабаева родила двойню, однако комментариев от гимнастки так и не последовало.
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