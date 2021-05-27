Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом

Прославленная гимнастка является одной из самых закрытых личностей российского шоу-бизнеса. Однако такая репутация только еще больше подогревает интерес публики к ее персоне. Фанаты спортсменки без конца пересматривают архивные фото и видео, так как нового контента с Алиной Кабаевой появляется крайне мало.
Так недавно внимание публики привлек выпуск шоу "Вечерний Ургант", в котором гимнастка появилась еще в 2016 году. Женщина, являющаяся председателем совета директоров "Национальной Медиа группы", пришла на федеральный канал в слишком откровенном наряде. На Алине была надета прозрачная черная блуза с бантом на шее, из-под которой просвечивала кружевная белая комбинация, демонстрирующая красивое тело чемпионки. В дополнение спортсменка накрасила губы яркой помадой, что сделало ее образ еще более дерзким.
Пересматривая этот выпуск, пользователи Сети сошлись во мнении о том, что женщина, занимающая столь высокий пост, могла бы одеться поскромнее. Благодаря повышенному вниманию критиков, архивный выпуск шоу с Кабаевой вдруг стал набирать большую популярность в Сети и собирать все больше комментариев – об этом сообщила "Экспресс газета".
Ранее "Дни.ру" также сообщали о бурной реакции поклонников на архивное фото Алины Кабаевой, которое недавно появилось в Сети.
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