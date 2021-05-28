"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе

На днях артист "Кривого зеркала" Александр Морозов разоткровенничался на тему гастролей.

Юморист вспомнил, как несколько лет назад участвовал в сборном концерте. "Меладзе тогда был вместе с девушками, ну, с ВИА "Гра", – поделился юморист. После выступления артисты отправились в ресторан, и местные жители решили их порадовать дорогим шампанским. Александр Морозов имел неосторожность негативно высказаться по поводу вкуса напитка, чем сильно обидел заказавшего бутылку.

Также артист часто вспоминает забавные случаи из гастрольной жизни. Как-то раз он наелся таблеток для потенции, которые сработали не сразу. Комику нужно было выйти на сцену, но он никак не мог избавиться от тесноты в штанах. В итоге Александру Морозову половой орган примотали к ноге.

Эти-то откровения и не понравились читателям. Народ заявил, что звезде "Кривого зеркала" стоит держать язык за зубами, чтобы казаться умнее. Артиста затравили в Сети.

"Козлу язык бы примотать к нижней челюсти, чтобы не болтал непотребное! Позорник! Кто мало может, тот много говорит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)", "Он думает, что похудел. Жир вернется и снова растянет и без того урезанную кожу. Нас ждет потеха почище Кривого Перхала", "Не очень умный мужик", "Звязда -ни рожи, ни кожи, ни мозгов", "Что же у нас за" звезды" такие, как вне сцены рот раскроют, сразу превращаются в пыль, причем с таким омерзительным шлейфом", – написали в комментариях.

