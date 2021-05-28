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Шоу-бизнес
"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе

"Ни рожи, ни кожи, ни мозгов": звезду "Кривого зеркала" затравили за откровения о Меладзе

На днях артист "Кривого зеркала" Александр Морозов разоткровенничался на тему гастролей.
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Юморист вспомнил, как несколько лет назад участвовал в сборном концерте. "Меладзе тогда был вместе с девушками, ну, с ВИА "Гра", – поделился юморист. После выступления артисты отправились в ресторан, и местные жители решили их порадовать дорогим шампанским. Александр Морозов имел неосторожность негативно высказаться по поводу вкуса напитка, чем сильно обидел заказавшего бутылку.

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Также артист часто вспоминает забавные случаи из гастрольной жизни. Как-то раз он наелся таблеток для потенции, которые сработали не сразу. Комику нужно было выйти на сцену, но он никак не мог избавиться от тесноты в штанах. В итоге Александру Морозову половой орган примотали к ноге.

Эти-то откровения и не понравились читателям. Народ заявил, что звезде "Кривого зеркала" стоит держать язык за зубами, чтобы казаться умнее. Артиста затравили в Сети.

"Козлу язык бы примотать к нижней челюсти, чтобы не болтал непотребное! Позорник! Кто мало может, тот много говорит! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – При. ред.)", "Он думает, что похудел. Жир вернется и снова растянет и без того урезанную кожу. Нас ждет потеха почище Кривого Перхала", "Не очень умный мужик", "Звязда -ни рожи, ни кожи, ни мозгов", "Что же у нас за" звезды" такие, как вне сцены рот раскроют, сразу превращаются в пыль, причем с таким омерзительным шлейфом", – написали в комментариях.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 06:02 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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