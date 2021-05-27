Звезда "Кривого зеркала" сообщила об удалении груди: Должны отрезать

Заезда шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов смог сбросить 60 килограммов.

Александр Морозов доволен результатами. Актер больше не стремится похудеть, теперь он поддерживает форму. Однако знаменитость столкнулась с последствиями резкого снижения веса. У артиста висит кожа.

В ютуб-шоу "Говорящие головы" Морозов рассказал, что готовится к пластической операции: "Мне еще должны отрезать сиськи, руки и шею". Александр также признался, что после похудения некоторое время занимался спортом, но продолжить тренировки он не смог. "Мне там тускло", – сказал актер.

Морозов избавился не только от лишних килограммов, но и от старого гардероба, ведь все вещи стали велики. Актер отнес дорогую одежду известных брендов в храм. Теперь у него новый имидж.

У Морозова, вероятно, изменится и сценический образ, ведь публика его знала как Пчелку в "Кривом зеркале". Александр напомнил, что он является драматическим актером, работает в театре. Скоро артист встретится с Евгением Петросяном, с которым обсудит роли в шоу.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о гулянках Александра Морозова и Валерия Меладзе. Актер поделился забавными моментами, которые происходили с ним на гастролях.