Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским

В эфире шоу артист поделился забавными моментами, которые происходили с ним на гастролях. Как-то раз юморист участвовал в концерте в Донецке, и после мероприятия артисты отправились в ресторан.
"Валера Меладзе тогда был вместе с девушками, ну, с ВИА "Гра". Мы сидели за столом, девчонки куда-то убежали, и официант принес бутылку шампанского. Чуть ли не трясущимися руками нам ее открыл и заявил, что это очень дорогое шампанское", – рассказал Александр Морозов.
По словам звезды "Кривого зеркала", артисты употребили напиток и направились к выходу. Юморист тогда заявил Валерию Меладзе, что не понимает, почему шампанское так дорого стоит. "Кислятина ужасная", – отметил комик. В этот момент за его спиной раздался жалобный голос человека, подарившего бутылку. Как оказалось, тот просто хотел сделать артистам приятное, поэтому и заказал самый дорогой напиток в ресторане.
"Я постеснялся ему в глаза смотреть", – признался Александр Морозов.
Также звезда "Кривого зеркала" рассказала, как одно время работала в свинг-клубе. Артист провел несколько корпоративов в этом заведении, и, по словам комика, это были действительно странные мероприятия.
Напомним, ранее Александр Морозов признался, что однажды во время гастролей наелся таблеток, улучшающих потенцию. Препарат оказался чересчур действенным, и в итоге артисту пришлось приматывать половой орган к ноге, чтобы выйти на сцену.
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