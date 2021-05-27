"Где твой феминизм?": Собчак влезла в скандал с затравленной Манижей

В четверг стало известно о том, что певица Манижа готовит документы для суда.

Как оказалось, девушку задели публикации в популярном онлайн-издании Wonderzine. Недавно журналисты выпустили статью, в которой заявили, якобы Манижа попала на "Евровидение" только благодаря связям в правительстве. Среди патронов артистки обозначили замглавы администрации президента России Сергея Кириенко и товарища президента России, предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ксения Собчак не смогла пройти мимо скандала, разразившись гневной отповедью в адрес главреда Wonderzine Юлии Таратуты. "Быть Юлей замечательно, благородно и кармически верно – экологично работать, задавать фемповестку, защищать новую этичность, врать про женщин (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая в личном блоге.

Артистка в жестких выражениях обвинила редактора в женоненавистничестве. По словам Ксении Собчак, журналистка прогрессивного медиа написала статью, взяв за основу материал, который появился в анонимном телеграм-канале. "Буквально обвинила девушку, которую травят и гнобят – от твиттера до Совфеда, – во лжи и связях с АПшечкой. Где твои профессиональные стандарты, где твой феминизм?" – воззвала к журналистке Собчак.

Вероятно, столь бурная реакция на ситуацию случилась у телеведущей из-за личной неприязни к Wonderzine. По словам артистки, с ней редакторы журнала поступили точно так же. Заодно Ксения Собчак припомнила изданию расистскую, по ее мнению, статью, в которой сделали подборку моделей азиатского происхождения.