"Вещь крутая": разведенной Мамаевой потребовался крем для сужения гениталий

Экс-супруга футболиста решила пообщаться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Один из поклонников поинтересовался, давно ли она делала покупки в магазине для взрослых. Алана Мамаева не стала таиться и показала набор игрушек, которые купила в свой последний визит в секс-шоп.
На снимке, который опубликовала бывшая жена спортсмена, расположилась кожаная маска для ролевых игр и две баночки различных лубрикантов. Как оказалось, одной из покупок блогера стал интимный гель-смазка для женщин.
В описании к средству говорится, что оно способствует сужению влагалища благодаря вяжущему эффекту. "Идеально подходит для женщин после родов или женщин, желающих обрести прежнюю эластичность и упругость", – сообщает инструкция. Судя по всему, Алана Мамаева осталась в восторге от лубриканта.
"Вещь крутая" – подчеркнула экс-супруга футболиста.
Напомним, недавно блогер стала гостьей шоу "Алена, блин!". Она рассказала о своем конфликте с Викторией Боней. По словам Аланы Мамаевой, бывшей участнице шоу "Дом-2" стоит провериться к психиатра. Экс-жена футболиста отметила, что светская львица лезла в ее семью и пыталась знакомить мужа с какими-то своими подружками.
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