Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Идеальной семье конец: Сергея Пынзаря из "Дома-2" застали с любовницей
Крымский мост начал тонуть
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
Барановская набросилась на Аршавина: Для такого поведения нет оправданий
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
партнеры
Суббота 29 сентября
Лента новостей
19:22
43-летняя Божена Рынска впервые вышла замуж
19:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 сентября 2018 года
18:28
Петросян взорвался после переполоха с молодой любовницей
17:56
Алина Загитова сделала заявление после переломного момента
17:04
Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен
16:29
Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову
15:53
Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
15:14
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
14:36
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
13:57
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие
13:42
Володин направил проект бюджета в профильный комитет Думы
13:39
Умер основатель известной рок-группы
13:03
Громкий развод футболиста Мамаева обернулся гей-скандалом
12:36
Скончался легендарный драматург Джо Мастерофф
12:02
Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы
11:25
Бывшие жены ударили по слабому месту сраженного Кержакова
10:56
Назло Прилучному: Муцениеце призналась в интиме с продюсером
10:24
Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале
10:10
Жуткое ДТП с автобусом под Москвой: 15 пострадавших (видео)
10:00
Панин после смерти любимой от оспы спутался с толстухой
21:55
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
21:44
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
21:41
Когда в деле Скрипаля появятся медведи и балалайка
21:26
Оскандалившийся Киркоров оказался под гипнозом Пугачевой
21:26
Для небрежных водителей придумали суровое наказание
20:58
Новейший истребитель F-35B разбился в США
20:44
Наталья Штурм сделала аборт из-за бесхребетного любимого
20:28
Рекордсменка Загитова с роскошными ногами покорила весь мир
20:13
Поматросил и бросил: отвергнутая Кочервей из "Дома-2" мстит Гобозову
19:49
Москвичам пообещали передышку от дождей
19:46
Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам
19:30
Жестокое убийство певца средь бела дня попало на видео
19:01
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
18:48
Безутешная Бледанс переживает тяжелую утрату
18:32
Тайные роды Пугачевой разрушили брак Кузьмина
18:00
Сразу с четырьмя: Скрипаля поймали за руку с иностранцами
17:56
Пожелтевшую Валерию спутали с молодящейся Гурченко
17:28
Чисто женские проблемы
17:26
Покупателя из очереди за новым iPhone обвинили в мошенничестве
16:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 сентября 2018 года
16:45
Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе
16:40
Украинцев заставили "оплодотворяться" в троллейбусе
16:30
Леонтьев после тяжелой болезни ушел к любовнице
16:21
Под осенний призыв попали 130 тысяч молодых россиян
16:19
"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков
16:11
43-летняя Рудковская заткнула за пояс Водянову в мини
15:43
Родная дочь пустила по миру Лепса
15:39
Двое петербуржцев заживо сварились из-за отопления
15:35
Оскорбленный матом Газманов устроил массовую казнь
15:25
Известная российская журналистка пропала без вести после странной ссоры
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Одураченная новым мужем Мария Максакова онемела после скандала
"Три реанимации и инфаркт": Стас Пьеха чудом остался жив
Бросившие "Уральские пельмени" Мясников и Рожков остались без аншлагов
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Сен. 29, 2018
просмотры: 123

Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен

567

Российский футбол захлестнула волна разводов. О грядущих разрывах отношений с женами Павла Мамаева, Александра Кержакова, Дениса Глушакова и Алана Дзагоева стало известно почти одновременно.

поделиться

комментарии

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

Телеведущая даже запрокинула голову от удовольствия

567

Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала

Очередь из желающих первыми приобрести заветный гаджет поставленных целей не достигла

567

Перекачанная Лопес шокировала странным фото

Поклонники любят актрису за многие из ее достоинств, в число которых входит и внешний вид

567
567

Ловелас Хью Хефнер: последняя любовь основателя Playboy

Выдающийся бизнесмен долго не мог добиться расположения красотки, но в конце концов поддалась и она

567

Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами

От таких снимков мужчинам становится жарко

567

Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

Энергичная артистка разрядила атмосферу

567

Голая жена бывшего футболиста "Зенита" выставила прелести

Тамара Горро опубликовала фотографию, на которой она полностью голая

567

Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого

На праздник было приглашено 200 человек

567

Чернокожая королева красоты удивила мир

Обладательницей титула "Мисс Америка-2019" стала 25-летняя Ниа Имани Франклин из Нью-Йорка

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка

Женщина оказалась в больнице
Шоу-бизнес

Поклонники оплакивают обезглавленную Волочкову

Cлучившееся в балериной вызвало оторопь

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

Кудрявцева еле говорит из-за ужасного известия
Галкин поймал беременную Собчак на подлой лжи
Мечтала о смерти: внучка Ефремова откровенно о страшном недуге
"Ураган вырвал дверь": безмятежный отдых Дакоты прервало стихийное бедствие

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Шоу-бизнес

Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина

Появление народного артиста на церемонии кажется странным
Шоу-бизнес

Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову

Мать жестко высказалась о беременности блондинки
Шоу-бизнес

Растерянную Пелагаю довели до слез на Первом канале

Вышел новый выпуск суперсезона
Шоу-бизнес

Принцесса Диана предупредила Меган Маркл о потрясении из могилы

Эксперты связались с покойной спустя 20 лет после ее гибели

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

Рекордсменка Загитова с роскошными ногами покорила весь мир
У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru