"С головой непорядок": Мамаева отправила "эскортницу" Боню к психиатру

Алана Мамаева в эфире шоу "Алена, блин!" прокомментировала конфликт с Викторией Боней.

Некоторое время назад экс-участница "Дома-2" заявила, якобы экс-жена устроила ей истерику, заподозрив в связи с футболистом. Позднее блогер обвинила девушку в том, что та ранее промышляла эскортом.

"По себе людей не судят", – заявила Алана Мамаева, намекнув на прошлое оппонентки. При этом собеседница Алены Жигаловой вспомнила момент, когда нашла номер телефона Бони в заблокированных контактах у мужа. По словам Мамаевой, она решила уточнить, почему та вообще общается с футболистом.

"И она мне в голосовых начала рассказывать: мол, ой, я так люблю вашу семью, так люблю ваши фотографии рассматривать, вы такие классные, мы просто друзья", – заявила Алана. При этом блогер уверена, что у Виктории Бони не все дома, и ведет та себе очень странно.

"У нее с головой непорядок. Она ж там какие-то айваски пьет. Это как из психушки взять человека больного. Она же постоянно в какой-то жопе. Может, ей надо пройти какое-то освидетельствование у психиатра?" – уточнила Алана Мамаева.

Экс-супруга футболиста отметила, что не понимает, зачем Виктория Боня общается с женатыми спортсменами, если считает себя порядочным человеком. Блогер добавила, что со стороны бывшей участницы "Дома-2" не очень красиво знакомить несвободных мужчин с какими-то своими подружками.