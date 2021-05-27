"Остановитесь!": Тодоренко и Топалов довели сына своим поведением

Телеведущая выложила в TikTok ролик с мужем Владом Топаловым. На кадрах Регина Тодоренко и певец записывают свои протяжные голоса.
"Я в шоке! Челлендж на самую длинную ноту объявляется открытым", – подписала звезда видео. Примечательно, что в то время, пока супруги старательно "завывали", их маленький сын Майкл за этим наблюдал.
Судя по всему, малышу такой челлендж мальчишке не понравился. "Остановитесь!", – закричал на родителей малыш, позже повторив свою просьбу, поскольку те не вняли ему.
Напомним, телеведущая и исполнитель в браке больше двух лет. Но ходят слухи, что в паре есть проблемы. Регина Тодоренко и Влад Топалов заявляли, что они очень разные и иногда громко ругаются, но пытаются находить общий язык и принимать друг друга такими, какие они есть.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Влад Топалов попал в больницу. Муж теледивы перенес хирургическое вмешательство. Что касается Регины Тодоренко, то она не только ведет популярные программы, но и занимается собственным бизнесом. Звезда рассказала, что скоро напомнит всем о своем амплуа певицы и выпустит клип на новую композицию.
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