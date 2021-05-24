"До сих пор лежит": обеспокоенная Тодоренко о состоянии Топалова после операции

Недавно ведущая рассказала об экстренной госпитализации супруга. Сейчас Влад Топалов находится дома.

Регина Тодоренко рассказала, что у исполнителя и правда была операция. Ее крайне возмущает тот факт, что новостные издания раздувают ситуацию. Дива рассказала, что читала даже о том, что ее супруг якобы умер. Однако все это сплетни. По словам ведущей, диагноз они называть не хотят до тех пор, пока не поймут, что это как-то может помочь другим людям.

Сейчас для звезды важно, чтобы Влад Топалов поправился и вернулся к привычной жизни. "До сих пор лежит", – призналась она. Однако исполнитель уже дома, а не в больнице. Заботливая жена крайне обеспокоена его состоянием и не хочет повышенного внимания со стороны прессы.

Также Регина Тодоренко переживает за карьеру супруга. Она рассказала, что певец живет музыкой, но то, что нравится ему, совсем не популярно в нашей стране. Ведущая призналась, что они думают о переезде в Лондон. Семья вряд ли решится на смелый шаг в ближайшее время из-за большого объема работы в столице. Однако в перспективе все может произойти.

Сейчас супруга Влада Топалова не только ведет популярные программы, но и занимается собственным бизнесом. Дива рассказала, что скоро она напомнит всем о своем амплуа певицы и выпустит клип на новую композицию.

