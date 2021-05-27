Раскрыты интимные секреты Тодоренко и Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ее отношения с певцом Владом Топаловым изменились.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в браке больше двух лет. В последнее время поклонники начали подозревать, что в этой семье появились проблемы, и это якобы приведет к разводу. Телеведущая и певец не отрицают, что они разные люди и порой ссорятся, однако стараются находить общий язык и принимать недостатки друг друга.

В недавнем интервью Тодоренко отметила, что именно такого человека, как Топалов, очень долго искала. Она рада, что муж для нее – настоящий друг, с которым можно поговорить обо всем. Вместе с тем супруги иногда обращаются к психологу, поскольку быт заменил былую страсть.

Чтобы быть до конца откровенной, Регина рассказала, что стала редко заниматься с мужем сексом, а если интимная близость все-таки случается, то в шесть утра или после двенадцати часов ночи.

Напомним, Топалов и Тодоренко заключили брак в октябре 2018 года. Спустя полтора месяца на свет появился наследник знаменитостей. Супруги назвали сына Михаилом. Летом 2019-го влюбленные сыграли роскошную свадьбу в Италии.

Ранее "Дни.ру" писали об экстренной госпитализации Влада Топалова. Муж Регины Тодоренко перенес операцию.