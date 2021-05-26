Победитель шоу "Маска" получил свое шоу на НТВ

Съемки проекта уже стартовали. Работа над программой проходит в Тульской области, однако пока неизвестно, когда шоу выйдет в эфир.
По словам Анатолия Цоя, он с детства обожает экстрим. Артист считает, что у него нет фобий, именно поэтому он решил проверить себя на прочность в полевых условиях. Певец думает, что благодаря "Фактору страха" узнает, чего на самом деле боится.
Как отметил музыкант, он очень любил эту программу, когда она выходила в нулевых. "Люди любят пощекотать себе нервы, потому что именно в такие моменты они испытывают страх, вырабатывается адреналин, организм ощущает, что смерть где-то близко", – поделился мыслями Анатолий Цой.
По словам генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна, суть шоу будет такой же, как и в 2003-2005 годах. Каждый выпуск звездным участникам предстоит проходить испытания. От финала их будет отделять три шага, но победитель только один. Уже известно, что в шоу "Фактор страха" примут участие Эвелина Бледанс, Давид Манукян, Надежда Ангарская, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Никита Пресняков и другие.
Напомним, Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска". Артист дошел до финала в костюме Льва. Похоже, после участия в программе его карьера пошла в гору!
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Любимый не хочет жениться
Китайский и арабский
Увидел свою девушку с другим
Смех или грех?
Натусик - любитель барбарисок.
седые волосы что делать
А вы встречали абьюзеров?