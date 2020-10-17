"Я бы ночевал у подъезда": Цой высказался о разрыве с Меладзе

Певец сообщил о том, почему разорвал сотрудничество с Константином Меладзе. Анатолий Цой прокомментировал поведение композитора.

Экс-лидер группы "MBAND" подтвердил информацию о том, что его партнерские отношения с Константином Меладзе закончились. Под руководством продюсера артист работал в качестве солиста группы 5 лет. Когда команда "MBAND" распалась, Анатолий Цой решил продолжить сольную карьеру под контролем Константина Меладзе, но надежды не оправдались.

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По словам музыканта, из-за пандемии коронавируса Меладзе не занимался его карьерным продвижением, поэтому Цой решил разорвать с продюсером контракт. Об этом Анатолий рассказал в ютуб-программе "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ". Ведущий программы был удивлен решением музыканта, так как считает Константина Меладзе мастером своего дела. "Я бы ночевал у подъезда у него, понимаешь, под балконом стоял", – выразился Вячеслав Манучаров.

Анатолий Цой подчеркнул, что продюсер предложил ему взять перерыв в творчестве и переждать карантинное время, так как основной заработок им поступает от концертов. Певец признался, что не может сидеть без дела и полгода не работать. Музыкант сообщил, что с Меладзе их дороги разошлись мирно и по обоюдной договоренности.

Как писали "Дни.ру", экс-солист "MBAND" пережил страшное ДТП. Анатолий Цой сломал руку и ногу в двух местах.